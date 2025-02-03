Игорю Пелыху мог быть 51 год: что известно о троих детях телеведущего, погибшего в ДТП 16 лет назад

3 февраля 2025 года известному украинскому телеведущему Игорю Пелыху мог бы исполниться 51 год. Его яркие программы, в частности "Галопом по Европам" и "На свою голову", собирали тысячи зрителей у экранов, а стиль ведения и харизма сделали его любимцем публики. Однако 8 мая 2009 года жизнь Пелыха трагически оборвалась в автокатастрофе в Киеве. Ему навсегда осталось всего 35.

Видео дня

Через 16 лет после этой потери его трое детей – сын Иван и дочери Соломия и Юстина – уже выросли. OBOZ.UA решил вспомнить, как сложилась жизнь потомков Игоря Пелыха.

Сын Иван – военный

Сын Игоря Пелыха, Иван, который на момент гибели отца был семилетним мальчиком, сегодня воюет в рядах ВСУ. После полномасштабного вторжения России он решил отложить карьеру режиссера и взял в руки оружие. Сейчас ему 23 года, и он продолжает защищать Украину.

Недавно Иван опубликовал фото с собратьями из Курщины возле магазина "Пятерочка", расписанного украинскими лозунгами. Он отметил, что за эти годы война изменилась, но доверие между воинами остается неизменным. В мае 2024 года Иван получил награду министра обороны Рустема Умерова за службу.

Соломия унаследовала любовь к музыке

21-летняя Саломия, как и ее отец, связала жизнь с музыкой. Пелых в молодости играл на гитаре в группе Nameless и организовывал фестиваль "Нивроку". Его дочь тоже увлекается музыкой, выступает на камерных концертах, хотя избегает публичности и не ведет соцсети.

Младшая дочь Юстина остается без публичного внимания

Младшей дочери Юстине в 2025 году исполнится 18 лет. Известно, что она раньше училась в частной школе, однако больше деталей ее жизни нет – девушка не появляется в публичном пространстве. Однако фотографии с Facebook свидетельствуют, что она сейчас живет в Польше.

Ранее OBOZ.UA писал, что Скрябин погиб 10 лет назад: каков был последний день жизни Андрея Кузьменко и почему его мама не верила в случайность аварии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!