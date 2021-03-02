Игорь Кондратюк заразился коронавирусом

Известный украинский шоумен и продюсер Игорь Кондратюк заболел коронавирусом. Так, из-за этого его программу "Кондратюк в понедельник" впервые показали повтором.

По словам знаменитости, он надеется, что скоро выздоровеет. Об этом шоумен сообщил на своей странице в Facebook.

Кондратюк отметил, что за 20 лет "Караоке на майдане" не было ни одного повтора, связанного с болезнью ведущего. Подробностей о состоянии телезвезды пока нет.

Также продюсер поблагодарил своих поклонников за пожелания выздороветь.

Напомним, Игорь Кондратюк – украинский телеведущий и продюсер, шоумен. Ведущий ток-шоу "Кондратюк в понедельник" на 5 канале, судья песенного шоу "X-Фактор".

Ранее Кондратюк высказался по поводу массового похода представителей шоу-бизнеса в политику. Он считает, что безграмотность может погубить страну.

Также Кондратюк считает Владимира Зеленского и его команду – некомпетентными. Из-за этого вся Украина оказалась в опасности. Кондратюк добавил, что провал партии Зеленского "Слуга народа" на местных выборах 2020 создадут "горячую" политическую обстановку в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик рассказала, что заболела коронавирусом. Звезда сдала тест на COVID-19, который оказался позитивным. Сейчас ведущая пребывает на самоизоляции.