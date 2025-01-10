Остап Ступка рассказал подробности романа с Маргаритой Ткач, которая младше на 35 лет: познакомил любимую с мамой

Популярный украинский актер Остап Ступка, имеющий романтические отношения с культоролом Маргаритой Ткач, которая младше его на 35 лет, объяснил, почему до сих пор не сделал девушке предложения. Если влюбленные решат узаконить свои отношения, то это будет пятый брак известного актера.

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В интервью OBOZ.UA Остап Ступка рассказал, что не считает штамп в паспорте достижением. Однако признался, что его мама, с которой очень близок, уже познакомилась с Маргаритой.

Остап Ступка был женат четыре раза и имеет троих взрослых детей. Первый брак был студенческим, длился недолго. В этом союзе родился сын Дмитрий Ступка, который тоже стал актером. Второй – тоже был коротким, актер соединил судьбу с киевской балериной Татьяной. В третьем союзе с Ириной Батько, ныне директором столичного театра "Созвездие", родились двое детей – Устина и Богдан. Супруги развелись после 15 лет совместной жизни. Впоследствии Остап женился на студентке Дарье, когда была младше его на 20 лет. Этот брак тоже не выдержал испытание временем. Сейчас артист встречается с культорологом Маргаритой Ткач. Разница в возрасте влюбленных – 35 лет.

Остап признается, что влюбился в Маргариту не с первого взгляда: "С третьего. Да-да, не с первого. Ну, так сложились звезды, не знаю. Это же какие-то вещи подсознательные. Значит, была потребность во мне у нее, и – наоборот. И все это сошлось. Знакомил ли ее со своей мамой? Однажды приходили в гости. Я не хочу маму сильно стрессировать, оберегаю ее".

По поводу официальной женитьбы на Маргарите, актер говорит следующее: "Ой, я пока не думаю, честно. Читаю иногда о каких-то людях в сети: женились после 10 лет отношений. Думаю: о, ну, это нормально. А через пол года, год… Надо все же какое-то время пожить вместе, почувствовать друг друга. Недавно читал в интернете интервью с Катрин Денев, которая сказала, что если хочешь сохранить отношения с любимым, не нужно выходить за него замуж. И в этом есть смысл. Ну какая польза от этого штампа? Главное – любовь, поддержка друг друга".

Актер признается, что никогда не думал, что будет иметь четыре брака: "Нет, не думал. И когда мне говорили, что я очень часто женюсь, рассказывал о фильме с Ким Бесинджер и Алеком Болдвиным "Привычка жениться". Они то расходились, то сходились. Однако – друг с другом, у меня по-другому: иду на рекорд".

Полное интервью с актером читайте на OBOZ.UA в воскресенье, 12 января

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