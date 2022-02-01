'Идите вы с вашим пафосным Евро': финалисты Нацотбора Our Atlantic представили свою песню

Музыкальная группа Our Atlantic из Умани, ставшая одной из финалистов национального отбора на Евровидение-2022, представили песню, с которой отправятся на конкурс. Украиноязычная песня носит название "Моя любов".

Соответствующее видео появилось на официальном YouTube-канале "Суспільне Євробачення". "Финал нацотбора состоится 12 февраля. Не упустите!", – говорится в описании к ролику (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

К слову, клип собираются представить в понедельник, 7 февраля. В этой песни участники коллектива смешалм сразу несколько жанров: соул, диско, поп и "усатый фанк" 70-х.

Видео дня

Отметим, что мнение пользователей сети разделилось. Одни считают, что песня отличная и засыпали группу комплиментами, а другие раскритиковали.

"Хорошая и качественная песня", "Песня приятная, за нее проголосую, немного у нас групп такого стиля", "Мило звучит", "Нормальная песня", "Класс", "Хорошая песня. Буду слушать", "Держим кулаки за вас", "Очень хочется уже увидеть живое выступление", "Классное исполнение", – пишут люди.

"Странная песня для нацотбора, неужели не было лучше?", "Песня настолько не подходит для Евровидения, что просто удивление как группа попала в шот лист", "Кровь из носа", "Ужас, мне вообще не нравится", "Что за кринж?", "Она не для Евровидения", "Мне кажется, что парни тролят нас. Типа идите вы с вашим пафосным Евро", "Ну это же очевидно – песня не хитовая, хочется поскорее выключить… о каком Евровидении может идти речь", – пишут люди.

Напомним, что финал национального отбора на песенный конкурс Евровидения-2022 пройдет 12 февраля в концертном зале Национального авиационного университета в Киеве. Там выступят восемь исполнителей, среди которых выберут победителя жюри и зрители. За проведение отвечает "Суспільне".

Коротко о группе:

Our Atlantic – украинская инди-поп-группа основанная в Умани в 2017 году. Впервые о них услышали в конкурсе Koza Music Battle. После, группа выступала на фестивале "Файне Місто". Особенность бэнда в том, что вокалист исполняет песни фальцетом.

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