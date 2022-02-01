"Идите вы с вашим пафосным Евро": финалисты Нацотбора Our Atlantic представили свою песню

Анна Яковлева
Люди
3 минуты
2,2 т.
'Идите вы с вашим пафосным Евро': финалисты Нацотбора Our Atlantic представили свою песню

Музыкальная группа Our Atlantic из Умани, ставшая одной из финалистов национального отбора на Евровидение-2022, представили песню, с которой отправятся на конкурс. Украиноязычная песня носит название "Моя любов".

Соответствующее видео появилось на официальном YouTube-канале "Суспільне Євробачення". "Финал нацотбора состоится 12 февраля. Не упустите!", – говорится в описании к ролику (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

К слову, клип собираются представить в понедельник, 7 февраля. В этой песни участники коллектива смешалм сразу несколько жанров: соул, диско, поп и "усатый фанк" 70-х.

Группа Our Atlantic.
Видео дня

Отметим, что мнение пользователей сети разделилось. Одни считают, что песня отличная и засыпали группу комплиментами, а другие раскритиковали.

"Хорошая и качественная песня", "Песня приятная, за нее проголосую, немного у нас групп такого стиля", "Мило звучит", "Нормальная песня", "Класс", "Хорошая песня. Буду слушать", "Держим кулаки за вас", "Очень хочется уже увидеть живое выступление", "Классное исполнение", – пишут люди.

Пользователи сети высказали свое мнение.
Участники группы Our Atlantic.

"Странная песня для нацотбора, неужели не было лучше?", "Песня настолько не подходит для Евровидения, что просто удивление как группа попала в шот лист", "Кровь из носа", "Ужас, мне вообще не нравится", "Что за кринж?", "Она не для Евровидения", "Мне кажется, что парни тролят нас. Типа идите вы с вашим пафосным Евро", "Ну это же очевидно – песня не хитовая, хочется поскорее выключить… о каком Евровидении может идти речь", – пишут люди.

Пользователи сети высказали свое мнение.
Пользователи сети высказали свое мнение.
Пользователи сети высказали свое мнение.

Напомним, что финал национального отбора на песенный конкурс Евровидения-2022 пройдет 12 февраля в концертном зале Национального авиационного университета в Киеве. Там выступят восемь исполнителей, среди которых выберут победителя жюри и зрители. За проведение отвечает "Суспільне".

Коротко о группе:

  • Our Atlantic – украинская инди-поп-группа основанная в Умани в 2017 году. Впервые о них услышали в конкурсе Koza Music Battle. После, группа выступала на фестивале "Файне Місто". Особенность бэнда в том, что вокалист исполняет песни фальцетом.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что финалистка Евровидения Алина Паш обвинила группу Kalush в плагиате. По словам певицы, коллектив скопировал ее музыку их хита Bosorkanya.

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