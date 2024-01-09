И секс-символы когда-то были подростками: Тарас Цымбалюк рассмешил сеть своими школьными фото, на которых его не узнать

Популярный украинский актер Тарас Цымбалюк поделился своими школьными фото. На них сложно узнать звезду, которую сегодня называют "секс-символом" отечественного кино. В подростковом возрасте, как можно понять из снимков и слов артиста, Цымбалюк был душой компании и всегда находил для себя приключения.

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Архивные кадры актер обнародовал на личной странице в Instagram. Под ними он поделился собственными воспоминаниями о былых временах, назвав их "прекрасными, беззаботными и фундаментирующими".

В старшей школе Цымбалюк носил модную по тем временам шевелюру с объемом на макушке и удлиненными волосами сзади. На фотографиях он действительно имеет счастливый и беззаботный вид – много смеется и корчит забавные рожицы.

"Школьные годы были прекрасны. Беззаботные и фундаментирующие… Конечно, в первую очередь благодаря вот этим людям на фото. Энергия, которая возникала, когда мы виделись, была бесценна! Ученые говорят, статистически, глобальное внутреннее становление каждого человека формируется в старших классах школы. Возможно, лично я, чем дольше веду земное бытие, убеждаюсь, в этой жизни статистика тонких материй – очень сомнительная, индивидуальная… Так что радуюсь, когда люди счастливы по-своему, минуя какие-то системные ожидания, навязанные социумом! – поделился философскими размышлениями звезда сериала "Поймать Кайдаша".

По словам "секс-символа", именно в старшей школе он сформировался как личность. Преимущественно это из-за окружения, о котором Цымбалюк отзывается с особым теплом. Он называет школьных друзей "своими людьми", а также отмечает, что именно в тот период он впервые испытал "симпатию" к сцене и выступлениям.

"У меня произошла клевая перезагрузка в 9-10-м классе, когда нас разделили на экономические и гуманитарные направления. Во-первых, в моей жизни появились "мои люди" и единомышленники в юморе (это капец как важно), появился КВН и путешествия, интерес к сцене, корсунская дискотека "Август", где можно было повзрослеть за пару часов, футбол, эпическое открытие Lineage 2 (онлайн-игра) и личный, интуитивный выбор школьных предметов, начавших наконец меня интересовать. Как-то я окончательно выдохнул, поняв: "зачем мне эти проклятые синусы и косинусы, углубленная алгебра и т. .д."… В 14 учиться легче, когда ты осознаешь, что тебе ближе литература, география и история, чем то – полярное. Спасибо родителям, что меня в этом поддержали, хотя они сами учились в моей гимназии", – поделился актер.

Цымбалюк рассказал, что "кайфовал" в старших классах от жизни, а в его компании все друзья дополняли друг друга. Актер не стесняется, что иногда может даже пустить слезу, вспоминая прекрасный период своего юношества, а на лице от этой ностальгии всегда появляется самая искренняя улыбка.

"Например, очень ждали обед в столовой (там у нас было 20 мин времени, чтобы конкретно погнать), репетировали что-то постоянно, ездили на фестивали и соревнования, часто ходили в компьютерный клуб, который стал для нас святым местом. Иногда на выходных прибухивали и, вместе с тем, откровенно говоря, довольно неплохо учились. Сейчас, случайно, почувствую где-то запах той котлеты или супа из школьной столовки... и вдруг заносит так далеко (в 2005-2007 годы), в те неповторимые воспоминания о родной гимназии и вайбе юношества. И мурашки по телу от радости, что я еще "ношу" это все в себе, на душе становится так тепло", – добавил актер.

Ранее OBOZ.UA писал, что отец актера – историк и политолог. Еще в 90-х годах он начал размышлять о том, что война с Россией неизбежна. Тарас Цымбалюк вспомнил, как отец пристыдил его за съемки в клипе российской группы "Ленинград".

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