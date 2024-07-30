'И чихать я хотел на хейт'. Melovin признался, от каких частных концертов не собирается отказываться во время войны

Певец Melovin рассказал, как изменилась творческая жизнь украинских артистов с начала полномасштабного вторжения. Исполнитель признался, что, несмотря на вероятное осуждение общества, он не намерен отказываться от некоторых коммерческих выступлений.

Видео дня

Об этом исполнитель рассказал в интервью OBOZ.UA. По словам Melovin, он будет выступать "у депутатов или у каких-то очень состоятельных украинцев", потому что на это имеет одну причину.

"Скажу так: рынок постепенно восстанавливается, – делится артист мнениями по ситуации в шоу-бизнесе. – Появляются запросы на коммерческие выступления. Последний корпоратив – свадьба – был во Львове. Люди продолжают жить, и я не считаю, что праздновать личные праздники сейчас нецелесообразно. Все актуально сейчас – эмоции, любовь".

По словам исполнителя, после того, как его коллеги попадали в скандалы, принимая предложения выступить на церемониях заказчиков с неоднозначной репутацией, команда певца тщательно проверяет информацию о предстоящих событиях: "Конечно, после тех ситуаций не хочется оконфузиться перед украинцами, потому что я люблю это общество, я нахожусь здесь. У меня много вариантов выезда за границу. Но ничем не пользуюсь. Я хочу оставаться здесь, понимаете? Мы стараемся все тщательно проверять. Но всегда есть опасность что-то недосмотреть".

"Было очень дико наблюдать, как атаковали Олю Полякову (певица и несколько ее коллег попали в скандал со свадьбой бывших прокурора и сотрудницы ДБР. – Ред.) –добавил исполнитель. – Она приняла на себя весь удар, хотя на той свадьбе были также Пономарев и Дидзе, по крайней мере, об этом писали в СМИ. Надо сказать прямо: иногда нам приходится не перебирать, где выступать. Дай Бог, чтобы был заказ. Потому что каждая команда – это семьи. Никто кроме нас о них не подумает".

"Поэтому я не откажусь выступить у депутатов или у каких-то очень состоятельных украинцев по одной причине: за мной стоят люди, – заявил Melovin. – И чихать я хотел на хейт. Чтобы не у россиян выступать – вот моя позиция. Нас приглашали – да, было такое. Наши, украинцы. Но мы узнавали, что там будут россияне и отказывались от предложений. Не заслуживают россияне слышать украинских певцов. Они достойны получить билеты на концерт Кобзона".

Полное интервью с Melovin читайте на OBOZ.UA завтра, 31 июля.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!