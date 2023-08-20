Хваленое 'импортозамещение' и туры в Ереван на концерты: как в РФ позорно пытаются выкрутиться в условиях изоляции от мира

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину россияне столкнулись с дефицитом живой музыки на концертах. Им приходится слушать "патриотов" Газманова, Баскова, Киркорова, Лолиту и других путинистов, ведь иностранные звезды мирового масштаба ехать в страну-террористку брезгуют.

Видео дня

Однако граждане России не сдаются и уже придумали несколько способов, как прикоснуться к качественной музыке. В частности, они продемонстрировали свое нахваленное Кремлем "импортозамещение" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В Москве под надписью "Городской туалет" удачно разместили постер с анонсом "концерта Адель". Изображением певицы на стене уборной помпезно объявили, что в местном клубе включат запись песен Адель – так называемый "плюс" с голосом артистки.

Вместе с загруженными треками будет играть симфонический оркестр, чтобы хоть как-то оправдать анонс "концерта Адель с оригинальным цифровым голосом". Интересно, что название российского мероприятия в Москве написали на английском, будто надеясь, что до какой-то части прохожих просто не дойдет смысл.

Однако это не единственный способ, который россияне придумали, чтобы послушать творчество зарубежных звезд. Одна из пермских турфирм начала продавать туры на концерт американского рэпера Снуп Догга в Ереване.

Россиян обещают посадить на самолет в столицу Армении, выдать билеты и заселить на 4 дня в отель с завтраками. Такое удовольствие обойдется фанатам Снуп Догга в 88 тысяч рублей (около 35 тысяч гривен).

Ранее OBOZREVATEL писал, что россияне эпично опозорились в Тюмени, где устроили показ пиратской версии фильма "Барби", загруженной из интернета. Организаторы киновечера скачали ленту с рекламой и продавали на это недоразумение билеты.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!