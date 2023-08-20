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Хваленое "импортозамещение" и туры в Ереван на концерты: как в РФ позорно пытаются выкрутиться в условиях изоляции от мира

Катерина Малай
Люди
2 минуты
354
Хваленое 'импортозамещение' и туры в Ереван на концерты: как в РФ позорно пытаются выкрутиться в условиях изоляции от мира

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину россияне столкнулись с дефицитом живой музыки на концертах. Им приходится слушать "патриотов" Газманова, Баскова, Киркорова, Лолиту и других путинистов, ведь иностранные звезды мирового масштаба ехать в страну-террористку брезгуют.

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Однако граждане России не сдаются и уже придумали несколько способов, как прикоснуться к качественной музыке. В частности, они продемонстрировали свое нахваленное Кремлем "импортозамещение" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В Москве под надписью "Городской туалет" удачно разместили постер с анонсом "концерта Адель". Изображением певицы на стене уборной помпезно объявили, что в местном клубе включат запись песен Адель – так называемый "плюс" с голосом артистки.

Вместе с загруженными треками будет играть симфонический оркестр, чтобы хоть как-то оправдать анонс "концерта Адель с оригинальным цифровым голосом". Интересно, что название российского мероприятия в Москве написали на английском, будто надеясь, что до какой-то части прохожих просто не дойдет смысл.

Хваленое "импортозамещение" и туры в Ереван на концерты: как в РФ позорно пытаются выкрутиться в условиях изоляции от мира

Однако это не единственный способ, который россияне придумали, чтобы послушать творчество зарубежных звезд. Одна из пермских турфирм начала продавать туры на концерт американского рэпера Снуп Догга в Ереване.

Россиян обещают посадить на самолет в столицу Армении, выдать билеты и заселить на 4 дня в отель с завтраками. Такое удовольствие обойдется фанатам Снуп Догга в 88 тысяч рублей (около 35 тысяч гривен).

Хваленое "импортозамещение" и туры в Ереван на концерты: как в РФ позорно пытаются выкрутиться в условиях изоляции от мира

Ранее OBOZREVATEL писал, что россияне эпично опозорились в Тюмени, где устроили показ пиратской версии фильма "Барби", загруженной из интернета. Организаторы киновечера скачали ленту с рекламой и продавали на это недоразумение билеты.

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