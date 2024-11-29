'Хотелось бы его пожалеть, но...' Ярмак рассказал, что сейчас с его фанатом-оккупантом, которого взяли в плен

Исполнитель и военнослужащий Александр Ярмак рассказал, что случилось с его поклонником-оккупантом, который попал в украинский плен через три дня после того, как пришел на территорию нашей страны. По словам рэпера, захватчик все еще находится в колонии, а российскую сторону вообще не волнует его судьба.

Видео дня

Об этом знаменитость рассказал в интервью на YouTube-канале ТСН. Он отметил, что когда встретился с фанатом-россиянином, хотел передать месседж оккупантам, что в Украине их ждет только гибель.

"Я хотел построить взрослую коммуникацию с тем поколением россиян, которое росло на многих моих песнях, что здесь их ждет только смерть. На некоторых участках фронта я лично буду к этому причастен. Я надеюсь, что некоторые опомнятся, потому что война это 90% смерть или трагическое увечье", – отметил защитник.

По словам Ярмака, его поклонник-оккупант по-прежнему пребывает в плену, а точнее в колонии. Рэпер добавил, что россиянин находится в нормальных условиях и "думает над ошибками".

"Хотелось бы его пожалеть, но... Они сами подписывают этот контракт, совершают ошибки в своей жизни. А система у них построена так, что даже за микро ошибку, их ждет трагический финал. Этот парень набрался долгов, ему сказали, что он подпишет контракт и будет что-то охранять, а его бросили на штурм. Они сами выбрали такую систему координат в стране", – отметил украинец.

Напомним, летом 2024 года Александр Ярмак случайно встретил среди пленных оккупантов своего поклонника. Рэпер пообщался с россиянином и разместил соответствующее видео на своем YouTube-канале.

Захватчик успел повоевать против нашей Родины всего три дня, после чего его взяли в плен воины 35-го полка Национальной гвардии Украины роты оперативного назначения на Покровском направлении. Он с восторгом рассказал Ярмаку, что обожает его песни и, по просьбе кумира, обратился к украинцам.

"Ребята держитесь. Желаю вам всем нрава. Чтобы эта война кончилась, чтобы больше ни один человек из вашего народа не пострадал. Я думаю, что Россия за это поплатится", – сказал он.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что "Мисс Львов" попала в громкий скандал из-за ссоры с ветераном.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!