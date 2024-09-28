'Хотела больший размер'. Украинская королева пластики рассказала о трех операциях на груди и 6-часовом хирургическом вмешательстве

Известный блогер Анастасия Покрищук призналась, зачем трижды ложилась на операционный стол, чтобы получить грудь своей мечты. А также рассказала об особенностях постоперационного периода.

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Королева пластики рассекретила, как чувствует себя в повседневной жизни со скулами, которые считаются самыми большими в мире. Об этом и другом блогер рассказала в интервью OBOZ.UA.

Свое тело уже долгие годы Анастасия доверяет медикам из Турции. Говорит, что ни разу врачи не отказывали ее от каких-либо вмешательств: "По медицинским показателям я здорова, как лошадь. Были определенные разговоры, когда впервые обратилась с просьбой увеличить грудь. Хотела больший размер, но мне объяснили, что кожа не способна настолько растянуться, надо начинать с меньшего. Поэтому желаемую грудь я получила в несколько этапов, потребовалось три операции".

На вопрос, какую самую длинную операцию переживала в своей жизни, отвечает: "Я не люблю слово "переживала", потому что у меня нет такого. Что касается операций, то в большинстве своем все комплексные, то есть врачи одновременно решали несколько запросов. Самая длинная длилась шесть часов. Это было липомоделирование тела, когда я сильно поправилась – на 10 килограммов. Плюс мне тогда устроили кубики на животе. А другие вмешательства были гораздо короче".

О своих знаменитых скулах, которые считаются едва ли не самыми большими в мире, Настя говорит: "Да это обычная штука! В жизни они мне совсем не мешают – не есть, не спать. Если вы их коснитесь, не почувствуете разницы со своими. Почему именно скулы – ну так мне нравится. И я никогда не слушала ничьих советов по поводу своей внешности. И если возникает необходимость что-нибудь подправить в ней косметически, могу это сделать самостоятельно, закончила специальные курсы".

"Однако уже давно не делала, – добавляет блогер. – Не потому, что боюсь. К примеру, когда училась, брала стерильный шприц и искала иглой во лбу мышцы, куда колют ботокс. Было любопытно. Но делать самой себе уколы разглаживающего морщины препарата я бы не рекомендовала – там много нюансов. Может один глаз закрыться, а другой открыться больше, чем нужно – не стоит рисковать. Все необходимые косметические процедуры мне делают в Киеве профессионалы, которым я доверяю. Хочу сказать, что у нас очень много хороших косметологов. Лучше, чем где бы то ни было в Европе".

В ближайшем будущем Анастасия не планирует ничего в себе менять: "Сейчас выгляжу так, как я хочу".

Полное интервью с Анастасией Покрищук читайте здесь.

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