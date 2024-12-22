Хореограф Евгений Кот признался, имеет ли отсрочку от армии, и рассказал о работе в университете

Украинский хореограф и звезда шоу "Танцуют все!" Евгений Кот признался, что имеет отсрочку от военной службы из-за работы в университете. Сейчас он проходит там аспирантуру и работает с тех пор, как преподавателям в высших учебных заведениях начали давать бронь.

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Однако сейчас этой функции уже нет, но хореограф не бросает образование. Об этом он рассказал в программе "Неймовірна правда про зірок". Однако университет, в котором работает, не разглашает.

"Я преподаватель в университете определенное время. Типа, бронировали они, потом перестали бронировать. Плюс я до полномасштабного вторжения продолжил свое обучение. Это магистратура. В прошлом году я закончил магистратуру, и сразу пошел на аспирантуру. Культурология. Сейчас у меня отсрочка, – сообщил Евгений Кот и добавил, что эта отсрочка мало какого результата может дать: – Если ты зарегистрировал отсрочку – она есть, не зарегистрировал отсрочку – ее нет".

В то же время хореограф утверждает, что его не хейтят за то, что он не воюет. По его мнению, это из-за благотворительной деятельности и открытости перед аудиторией.

"Не упрекают. Потому что, во-первых, с самого начала я занимался помощью. И плюс я всегда открыто показывал, что я вот здесь, мои учетные данные у меня всегда обновлены, ВЛК пройдено, все сделано", – добавил он.

Ранее OBOZ.UA писал, что Евгений Кот и Наталья Татаринцева заговорили об усыновлении ребенка и новой беременности через 5 месяцев после рождения дочери. Несмотря на тяжелый процесс и восстановление после родов, молодая мама с уверенностью планирует во второй раз рожать в будущем.

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