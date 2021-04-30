"Холостяк" Заливако показал, как ему делали блокаду плеча. Фото и видео

Главный герой романтического реалити-проекта "Холостяк 11" и украинский предприниматель Михаил Заливако поделился stories из больницы, на котором показал, как ему делали блокаду плеча. Мужчина заявил, что процесс точно не из приятных.

Соответствующий ролик появился на странице бизнесмена в Instagram (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы). Он не стал скрывать от подписчиков, что эта процедура принесла ему мало удовольствия, ведь на видео можно заметить, как от боли он закрывает глаза рукой.

"Я делал блокаду плеча. И я сейчас вам это покажу. Это, конечно, жесть. Чтобы вы понимали, меня связывали автомобильным тросом. Поэтому, мне кажется, понятно, почему отсутствует звук на видео?" – поинтересовался мужчина.

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Коротко о знаменитости:

31-летний Михаил Заливако является успешным бизнесменом, который основал собственную логистическую компанию и активно занимается ее развитием.

Ранее в своих интервью он признавался, что ни дня не может себе представить без бизнеса. По словам мужчины, благодаря этому он смог стать уверенным в себе и научился добиваться поставленных целей.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Михаил Заливако в своем интервью поделился целями на жизнь и рассказал немного о себе.