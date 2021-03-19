"Холостяк" Заливако отправил еще одну девушку домой

В пятницу, 19 марта, на телеканале СТБ показали третий выпуск популярного романтического реалити "Холостяк 11". Михаил Заливако отправил домой участницу Ольгу Сидоренко. По его словам, она не смогла открыться и рассказать о себе правду.

В разговоре с "холостяком" девушка уходила от прямых ответов и не захотела поделиться с мужчиной подробностями прошлых отношений. Он не понял такого ее поведения, посчитав, что Ольга не была искренней. Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямого эфира.

"Я бы хотела, чтобы у нас была еще одна встреча. Я бы сказала намного больше, чем в прошлый раз…Говорила мне мама, что надо быть проще. Лучше, наверное, без любви…", – со слезами на глазах произнесла экс-участница.

Отметим, что Ольга была на групповом свидании вместе с другой девушкой Таней. "Холостяк" предложил всем вместе приготовить что-то вкусное. В процессе готовки главный герой с каждой вел честную беседу, в которой не боялся задавать интересующие его вопросы.

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