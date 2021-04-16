"Холостяк 11" на СТБ: смотреть седьмой выпуск онлайн

В пятницу, 16 апреля, на телеканале СТБ покажут седьмой романтического реалити "Холостяк 11". Главный герой Михаил Заливако продолжит удивлять участниц, а также подготовит для них новые, непредсказуемые свидания.

OBOZREVATEL будет следить за прямым эфиром и расскажет о самых интересных событиях.

Как прошел шестой выпуск:

В прошлом эфире Михаил попрощался сразу с двумя участницами: Лизой и Катей.

Такое решение главный герой объяснил тем, что в последнее время от Лизы он слышал только претензии и не видел от нее инициативы. Сама девушка отметила, что для нее проект был целой жизнью, а не просто шоу.

Что касается Кати, то ее мужчина решил отправить домой по той причине, что она не была достаточно искренней в общении с ним. Так, на их последнем свидании участница уходила от прямых ответов и переводила разговор на более нейтральные темы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее участница "Холостяк 11" призналась, почему покинула проект. Елизавета Крутикова заявила, что ей было тяжело наблюдать, как "Холостяк" строит отношения с другими девушками.