"Холостяк 11" на СТБ: кто покинул шоу в шестом выпуске

В пятницу, 9 апреля, на телеканале СТБ показали шестой выпуск романтического реалити "Холостяк 11". Главный герой Михаил Заливако попрощался сразу с двумя участницами: Лизой и Катей.

Одна из девушек показалась ему неискренней в общении с ним. Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямого эфира проекта (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Так, Заливако заявил, что в последнее время от Лизы он слышит только претензии и не видит от нее никаких инициатив, поэтому главный герой отправил ее домой. Сама Лиза отметила, что для нее проект был целой жизнью, а не просто шоу.

"Делить кого-то, кто тебе нравится… Я не смогла. Мне хочется, чтобы мужчина был только мой. Тяжело", – сказала девушка.

Заливако заявил, что в последнее время от Лизы он слышит только претензии Instagram шоу "Холостяк"

Также на Заливако попрощался с участницей Катей. Мужчина отметил, что на последнем свидании девушка увиливала отвечать на его вопросы, поэтому неискренняя с ним. В результате Катя покинула проект.

"Я хотела узнавать его лучше, значит такова судьба. Жаль", – прокомментировала свой уход Катя.

Также на Заливако попрощался с участницей Катей Instagram шоу "Холостяк"

Кто остался в шоу "Холостяк 11"

Instagram шоу "Холостяк"

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