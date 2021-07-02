'Холостячка' Огневич снялась в самом стильном аксессуаре лета 2021. Фото

Украинская певица и главная героиня шоу "Холостячка 2" Злата Огневич поделилась с поклонниками снимками, на которых продемонстрировала образ в самом стильном платке лета 2021. Таким образом она снялась в новой фотосессии.

Соответствующие фото знаменитость опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Фанаты оценили кадры и засыпали звезду комплиментами.

Огневич позировала на камеру в белых штанах с высокой посадкой, розовом топе и джинсовой куртке. Также свой лук она дополнила ярким платком на голове и аксессуарами в виде сережек.

"Жила была одна девочка и однажды она… перестала бояться", – загадочно подписала снимки певица.

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Пользователям сети очень понравилась новая съемка Огневич. Многие оставили приятные комментарии под публикацией.

"Вы непревзойденно красивая", "Злата, ценим тебя за естественную красоту", "Класс", "Богиня", – пишут люди.

К слову, в этом сезоне актуальными будут обувь на платформе и всеми любимые платки.

Что известно о знаменитости

Злата Огневич – украинская певица и телеведущая. Представительница Украины на конкурсе песни "Евровидение 2013". Заслуженная артистка Автономной Республики Крым.

В 2014 году Огневич стала депутатом Верховной Рады Украины по избирательному партийному списку Радикальной партии Олега Ляшко под № 4. 10 ноября 2015 года на заседании парламента она сообщила о своем решении сдать депутатский мандат.

Настоящее имя звезды Инна. По словам певицы, ей всегда хотелось, чтобы сценическое имя было связано с ее корнями. По папиной линии у Огневич много кровей: сербы, венгры, один прадедушка даже был итальянцем.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинская певица и главная героиня шоу "Холостячка 2" Злата Огневич поделилась с поклонниками снимками, на которых продемонстрировала стильный образ. Артистка появилась на публике в белом платье и сапогах.