Мода из 70-х снова возвращается: названы главные тренды лета 2021

София Ковнир
София Ковнир
Мода
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13,0 т.
Мода из 70-х снова возвращается: названы главные тренды лета 2021

Украинский стилист Екатерина Полякова собрала подборку самых главных трендов лета 2021, которые пришли из прошлых десятилетий, преимущественно 70-х. Так, в этом сезоне актуальными будут обувь на платформе и всеми любимые платки.

Эти вещи очень легкие и добавят игривое настроение и краски в ваш гардероб. Соответствующий пост Полякова опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

  • Кроше

Одежда и аксессуары, выполненные в технике вязания кроше, заполнили модные подиумы. Это лето – идеальный повод их попробовать.

Это лето – идеальный повод их попробовать
  • Платформа

Обувь на массивной платформе в полной мере возвращается этим летом. Выбор моделей на любой вкус.

Обувь на массивной платформе в полной мере возвращается этим летом
  • Платки

Самый трендовый способ этого сезона добавить платок в образ – повязать на голове – косынкой, банданой, как понравится.

Самый трендовый способ этого сезона добавить платок в образ
  • Халтер

Этот невероятно женственный вырез в текущем сезоне получил большое распространение – он встречается и в платьях, и топах, и купальниках.

Этот невероятно женственный вырез в текущем сезоне получил большое распространение
  • Диско

Блестящие брюки клеш, топы халтер и даже комбинезоны будут в тренде летом 2021. Если для вас это слишком, разбавляйте их простыми базовыми футболками, джинсами.

Блестящие брюки клеш, топы халтер и даже комбинезоны будут в тренде летом 2021

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стилист Екатерина Полякова рассказала о главных антитрендах 2021 года. Среди них – массивные кроссовки, юбка плисе и другие вещи.

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