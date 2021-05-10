Мода из 70-х снова возвращается: названы главные тренды лета 2021

Украинский стилист Екатерина Полякова собрала подборку самых главных трендов лета 2021, которые пришли из прошлых десятилетий, преимущественно 70-х. Так, в этом сезоне актуальными будут обувь на платформе и всеми любимые платки.

Эти вещи очень легкие и добавят игривое настроение и краски в ваш гардероб. Соответствующий пост Полякова опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Кроше

Одежда и аксессуары, выполненные в технике вязания кроше, заполнили модные подиумы. Это лето – идеальный повод их попробовать.

Платформа

Обувь на массивной платформе в полной мере возвращается этим летом. Выбор моделей на любой вкус.

Платки

Самый трендовый способ этого сезона добавить платок в образ – повязать на голове – косынкой, банданой, как понравится.

Халтер

Этот невероятно женственный вырез в текущем сезоне получил большое распространение – он встречается и в платьях, и топах, и купальниках.

Диско

Блестящие брюки клеш, топы халтер и даже комбинезоны будут в тренде летом 2021. Если для вас это слишком, разбавляйте их простыми базовыми футболками, джинсами.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стилист Екатерина Полякова рассказала о главных антитрендах 2021 года. Среди них – массивные кроссовки, юбка плисе и другие вещи.