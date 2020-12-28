"Холостячка" Мишина об отношениях с дочерью Эллерта: хочу быть для нее подругой

Украинская актриса, звезда шоу "Холостячка" Ксения Мишина заявила, что подружилась с дочерью своего избранника Александра Эллерта Элей после проекта.

Более того, по словам знаменитости, ее сын Платон также нашел общий язык с девочкой. Мишина отметила, что они с Эллертом стараются чаще проводить время вместе с детьми. Недавно они весело провели время в аквапарке. Такими подробностями Ксения поделилась в интервью изданию "Факты".

"Отношения с Элей у нас замечательные. Когда мы вместе – мы действительно вместе. Встречаемся тогда, когда у нее есть свободное время... Они подружились с Платоном, недавно вместе посещали аквапарк, где прекрасно провели время", – рассказала Мишина.

Ксения Мишина с сыном и Александр Эллерт с дочерью

Ксения также выразила надежду на то, что в ближайшее время они с Элей сблизятся еще больше, ведь она хочет стать для нее подругой.

Ксения Мишина и дочь Эллерта Эля на шоу "Холостячка" скриншот с видео

Напомним, что Ксения и Александр съехались на третий день после окончания шоу "Холостячка". С ними живет 8-летний сын Мишиной Платон.

Недавно Мишина поделилась подробностями совместного проживания с Эллертом после проекта.

Ксения Мишина и Александр Эллерт stb.ua

Как сообщал OBOZREVATEL: