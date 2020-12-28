"Холостячка" Мішина про стосунки з донькою Еллерта: хочу бути для неї подругою

Юля Ухіна Люди 21:51, 28.12.2020

Українська актриса, зірка шоу "Холостячка" Ксенія Мішина заявила, що подружилася з донькою свого обранця Олександра Еллерта Елею після проєкту.

Ба більше, за словами знаменитості, її син Платон також знайшов спільну мову з дівчинкою. Мішина зазначила, що вони з Еллертом намагаються частіше проводити час разом з дітьми. Нещодавно вони весело провели час в аквапарку. Такими подробицями Ксенія поділилася в інтерв'ю виданню "Факти".

"Стосунки з Елею у нас чудові. Коли ми разом – ми дійсно разом. Зустрічаємося тоді, коли у неї є вільний час... Вони подружилися з Платоном, недавно разом відвідували аквапарк, де прекрасно провели час", – розповіла Мішина.

Ксенія Мішина з сином та Олександр Еллерт з донькою

Ксенія також висловила надію на те, що найближчим часом вони з Елею зблизяться ще більше, адже вона хоче стати для неї подругою.

Ксенія Мішина і донька Еллерта Еля на шоу "Холостячка"
скріншот з відео
Ксенія Мішина та Олександр Еллерт
stb.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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