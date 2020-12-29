"Холостячка": Мишина и Эллерт рассказали о планах на свадьбу
Украинская актриса, звезда шоу "Холостячка" Ксения Мишина и ее избранник, победитель проекта Александр Эллерт рассказали, что отгулять свадьбу они пока не планируют. Однако пара сообщит дату сразу, когда сама определится.
По их словам, касательно свадьбы у них одинаковые желания. Об этом Мишина и Эллерт сообщили в интервью для телеканала ICTV.
Так, звездная пара планирует устроить классную вечеринку для ближайшего окружения. А после этого они хотят куда-то улететь на отдых.
Стоит отметить, что Мишина и Эллерт съехались на третий день после окончания шоу "Холостячка". С ними живет 8-летний сын актрисы Платон.
Недавно Мишина поделилась подробностями совместного проживания с Эллертом после проекта.
Также актриса прокомментировала отношения с дочерью своего возлюбленного.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ранее стало известно, что Ксения Мишина на шоу "Холостячка" выбрала Александра Эллерта.
Затем мужчина впервые после финала прокомментировал победу.
Также он в язвительной форме ответил всем тем, кто высказался о якобы неудачном выборе Мишиной.
"Холостячка" поддержала своего избранника и ответила его хейтерам.