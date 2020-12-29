"Холостячка": Мишина и Эллерт рассказали о планах на свадьбу

София Ковнир Люди 12:10, 29.12.2020 Обновлено: 12:18, 29.12.2020

Украинская актриса, звезда шоу "Холостячка" Ксения Мишина и ее избранник, победитель проекта Александр Эллерт рассказали, что отгулять свадьбу они пока не планируют. Однако пара сообщит дату сразу, когда сама определится.

По их словам, касательно свадьбы у них одинаковые желания. Об этом Мишина и Эллерт сообщили в интервью для телеканала ICTV.

Так, звездная пара планирует устроить классную вечеринку для ближайшего окружения. А после этого они хотят куда-то улететь на отдых.

Стоит отметить, что Мишина и Эллерт съехались на третий день после окончания шоу "Холостячка". С ними живет 8-летний сын актрисы Платон.

Мишина и Эллерт в финале шоу "Холостячка"
Пресс-служба СТБ

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