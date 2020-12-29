"Холостячка": Мішина та Еллерт розповіли про плани на весілля

Софія Ковнір Люди 12:10, 29.12.2020 Оновлено: 12:18, 29.12.2020

Українська акторка, зірка шоу "Холостячка" Ксенія Мішина та її обранець, переможець проєкту Олександр Еллерт розповіли, що відгуляти весілля вони поки не планують. Однак пара повідомить дату одразу, коли сама визначиться.

За їхніми словами, щодо весілля у них однакові бажання. Про це Мішина та Еллерт повідомили в інтерв'ю для телеканалу ICTV.

Так, зіркова пара планує влаштувати класну вечірку для найближчого оточення. А після цього вони хочуть кудись полетіти на відпочинок.

Варто зазначити, що Мішина та Еллерт з'їхалися на третій день після закінчення шоу "Холостячка". З ними живе 8-річний син акторки Платон.

Мішина і Еллерт у фіналі шоу "Холостячка"
Пресслужба СТБ

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Коментувати
Шоу Люди

Дивіться також

Зеленський звільнив генерала Кривоноса з РНБО

В Україні підскочать ціни на цигарки і з'являться нові правила: скільки коштуватиме пачка

Із січня сфера послуг переходить на українську мову, на незгодних чекають великі штрафи: у чому суть нових правил

Українська вчителька – про тортури в полоні "ДНР": змушували співати гімн РФ і тримали зі щурами

У Харкові хворого дідуся намагалися силоміць "викинути" з маршрутки. Відео