Ходила голая у бассейна: Бритни Спирс попала в черный список элитной гостиницы в Лос-Анджелесе

Певице Бритни Спирс запретили посещать пятизвездочный отель Four Seasons в Лос-Анджелесе из-за недавней выходки. По данным инсайдеров, артистка ходила топлес у бассейна, а также своим странным поведением заставляла других гостей чувствовать себя некомфортно.

Видео дня

Об этом сообщает The Sun. Отмечено, что Спирс – большая поклонница спа и салонов красоты, которые находятся на территории отеля.

Однако теперь эти услуги станут для нее недоступными. "Бритни годами посещает Four Seasons в Вестлейк-Виллидж, но в последнее время она вызывает головную боль у персонала", – сказал инсайдер The Sun. Почтенные гости жаловались на то, что знаменитость ходила полуголая у зоны бассейна и заставляла их чувствовать себя некомфортно – ее поведение раздражало присутствующих. Оказывается, звезде и раньше запрещали посещать гостиницу, однако в этом году бан был снят.

Представитель знаменитости заявил, что история "неправдивая". Администрация Four Seasons комментировать ситуацию не стала.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, почему Бритни Спирс бодрствует по три дня, танцует с ножами и показывает обнаженное тело: 5 интересных фактов о поп-иконе 2000-х.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!