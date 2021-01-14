Хитовая колядка Александра Пономарева умилила поклонников. Видео

Украинские певцы Олександр Пономарев, Олег Винник и его бэк-вокалистка Таюне исполнили известную колядку "Добрий вечір тобі, пане господарю" и умилили поклонников.

Соответствующее видео Пономарев опубликовал на своей странице в Facebook 14 января, в день Василия Великого – покровителя земледелия, философа и богослова (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Ролик набрал почти 800 лайков, более 600 репостов и около 100 восторженных комментариев.

"Мои самые любимые голоса Украины! Их много, но есть те, которые особо дороги сердцу. Уже со счёта сбилась, сколько раз я просматривала этот ролик в полном варианте",

"Очень великолепное исполнение. Спасибо Вам, что радуете весь народ своим талантом, здоровья Вам всем и Вашей семье, пусть Бог хранит Вас, потому что Вы – гордость украинского народа",

"Второй год восхищаюсь этим невероятным подарком к Рождеству! Храни Вас Господь и Ваши Ангелы – Хранители! С праздником!!!", – написали в комментариях.

Стоит отметить, что видео известной колядки в исполнении Пономарева, Винника и Таюне старое. Песню артисты записали еще в прошлом году.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, знаменитая колядка "Нова радість стала" в исполнении украинских звезд стала одним из самых популярных видео в YouTube. Праздничная песня закрепилась в десятке самых просматриваемых роликов.