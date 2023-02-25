Гвоздева назвала год войны ''символом новой жизни'' и наткнулась на волну гнева: умный человек такое не написал бы

Украинская танцовщица и хореограф Илона Гвоздева в годовщину полномасштабного вторжения Российской Федерации, как и многие звезды, решила написать пост в личном блоге и поделиться изменениями за последние 12 месяцев. В отличие от остальных, артистка отметила, что 2022 год стал для ее семьи "символом новой жизни" и был достаточно счастливым. Фанаты взорвались негодованием, подчеркнув, что ее публикация совсем неуместна в такой день.

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Своими мыслями Илона поделилась в Instagram. Селебрити упомянула, за прошедший год она завела множество знакомств, начала интересные проекты, а также построила дом, который помог переключиться на позитивную ноту.

"Я хочу просто все это забыть и продолжать жить дальше. Как бы то ни было, но этот год для меня и нашей семьи стал символом нашей новой жизни, новые знакомства, проекты, ставшие опорой для женщин и помогающих нуждающимся, дом, который помог переключиться и все изменилось к лучшему!", – поделилась под подборкой фотографий Илона Гвоздева.

Она продолжила – война с Россией трансформировала наше сознание, помогла переоценить ценности и сделала нас сильнейшей нацией мира. Танцовщица больше не хочет вспоминать все ужасы прошлого года, а мечтает улыбаться и строить планы на будущее.

Украинцы решили – когда каждый день погибают сотни людей, не время хвастаться достижениями и говорить про счастливые события, которые произошли за последнее время. Они гневно раскритиковали звезду: "Особенно приятно читать тем, кто уже год в оккупации. Нас просто хотят забыть?", "Господи, зачем я это прочитала. Илона, вы в своем уме?", "Умный человек такое не написал бы. Верх цинизма. Отписка", "Что забыть? Тысяч солдат, которые отдали свою жизнь, чтобы у тебя все изменилось в лучшую сторону?".

Как писал OBOZREVATEL, супругу Виктора Павлика Екатерину Репяхову высмеяли украинцы за фотографии в откровенных позах. Молодая мама позировала в белье, сидя на диване. Поклонники уверенны – данный контент стоит отложить на лучшие времена.

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