Гвоздева кардинально сменила прическу. Фото
Украинская танцовщица и победительница шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева решилась на кардинальные изменения своего стиля и поэтому сделала каре.
Соответствующими кадрами знаменитость поделилась на своей странице в Instagram-stories (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца). По словам Гвоздевой, после того, как она перестала кормить грудью своего новорожденного сына, у нее "посыпались волосы и зубы".
Таким образом танцовщица "оставила все плохое в марте", а в апреле сменила имидж и показала фанатам новую себя. На снимках видно, что звезда обрезала несколько сантиметров длинных волос и теперь они стали короткими.
"Ну все! Новая я! Весна! Первое апреля – никому не верю. Настроение супер!" – отметила Гвоздева.
Илона Гвоздева – известная украинская танцовщица, педагог-хореограф, участница телевизионного талант-шоу "Танцуют все".
26 ноября во прямом эфире канала "1+1" одержала победу в шоу "Танцы со звездами 2018" с шоуменом Игорем Ласточкиным.
В 2019 году Гвоздева боролась за победу с украинским телеведущим Владимиром Остапчуком.
Танцовщица замужем за Иваном Хомячуком. Супруги воспитывают четырехлетнюю дочь Валерию. А во второй раз хореограф стала мамой мальчика, которого назвали Домиником. Имя связано с отдыхом пары в Доминикане, ведь тогда Гвоздева начала подозревать о своем состоянии.
Как сообщал OBOZREVATEL:
не так давно Гвоздева стала мамой во второй раз. Через месяц после родов артистка показала свою фигуру поклонникам и назвала, какой у нее вес.
Также Гвоздева поделилась с поклонниками снимком, на котором продемонстрировала свою фигуру без фотошопа. Знаменитость сейчас активно приводит тело в порядок.