Группы Green Day и Franz Ferdinand отменили концерты в Москве из-за агрессии России

Популярная американская панк-рок группа Green Day и британская рок-группа Franz Ferdinand отменили свои концерты в России из-за вторжения российских войск на территорию Украины. Они были запланированы в Москве на 29 мая и 1 июля.

Об этом коллективы сообщили на официальных страницах в Instagram. Таким образом, группы поддержали украинцев в трудные времена.

Панк-рок группа Green Day должна была выступить 29 мая в Москве на стадионе "Спартак", однако они приняли решение отменить концерт.

"С тяжёлым сердцем в свете текущих событий мы принимаем решение отменить наше предстоящее выступление в Москве на стадионе "Спартак". Мы понимаем, что сейчас речь идёт не о стадионных рок-концертах, а о чём-то гораздо большем. Но мы также уверены, что рок-н-ролл вечен, и мы знаем, что в будущем у нас будет время и место для возвращения. Оставайтесь в безопасности", — говорится в заявлении.

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Британская рок-группа Franz Ferdinand планировала концерт в Москве 1 июля, однако выступление отменили из-за российского вторжения в Украину.

"Мы отменяем наши концерты в России, запланированные на это лето. Единственная причина этого – вторжение на Украину российского государства. Мы знаем, что вы видите безумие руководства вашей страны. Мы знаем, что вы не хотите войны. Мы не хотим войны", – говорится в сообщении.