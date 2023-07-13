Группу KAZKA использовали для российской ИПСО: менеджер звезд прокомментировала ролик, где 'соглашается' на концерт для россиян

Украинская группа KAZKA стала фигурантом российской ИПСО (информационно-психологической операции), направленной на подрыв репутации звезд и пропаганды в РФ. Артистов подставили, смонтировав ролик, где менеджер группы якобы соглашается на предложение провести корпоратив, где будут россияне.

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Блогер Богдан Беспалов обратился к группе за комментарием и получил ответ. По словам менеджера, она даже не рассказывала музыкантам об этом предложении, ведь сразу его отвергла (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Однако отказ не помешал россиянам смонтировать ролик так, будто они получили положительный ответ от украинской группы. Сюжет был нацелен на дискредитирование коллектива. Так пропагандисты попытались доказать россиянам, что украинцы за деньги могут продать свои принципы.

"Этот ролик смонтирован из нескольких разговоров, чтобы полностью искривить суть. Неприятно, но ничего удивительного. Мы знаем, с кем имеем дело. Я разговаривала с представителями европейской компании по поводу ивента в Турции. Услышав, что там будут россияне, я даже не предлагала участникам эту работу", – говорится в комментарии.

Менеджер группы отметила, что KAZKA имеет четкую проукраинскую позицию и отказывалась от всех мероприятий в России, хотя треки музыкантов там были очень популярны.

"Разоблачение" украинцев устроили авторы непопулярного YouTube-шоу "Повесточка", созданного около месяца назад. Ложь об украинских артистах набрала на канале больше всего просмотров и распространилась в других соцсетях, поэтому можно предположить, что "Повесточка" – очередная российская ИПСО, нацеленная на пропаганду расизма и войны.

Ранее OBOZREVATEL писал, что российские кинодеятели опозорились из-за отфотошопленного фото из Украины в подростковой драме. Как министерство культуры РФ превратило историю о первой любви в пропагандистский призыв погибать в Украине – читайте по ссылке.