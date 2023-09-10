Группа ТНМК в Вене передала россиянам привет от Буданова: видео

В столице Австрии Вене состоялся благотворительный концерт популярной украинской группы "Танок на майдані Конґо" (ТНМК). Один из солистов коллектива Александр "Фоззи" Сидоренко решил со сцены поздравить руководителя Главного управления разведки МО Украины Кирилла Буданова с повышением в звании – на днях генерал-майор стал генералом-лейтенантом.

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Музыкант назвал главного разведчика страны "лучшим производителем бавовны", после чего от его имени обратился к россиянам. Об этом OBOZREVATEL стало известно с места событий (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По словам артиста, в ГУР их просили обратиться к россиянам, которые, очевидно, сбежали из России в Австрию, но имеют родственников в стране-террористке. "Фоззи" рассказал им, что для "потенциальных" оккупантов, которых мобилизовали или могут призвать, в Украине действует государственная программа "Хочу жить".

Как известно, это проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными при поддержке Министерства обороны Украины и Главного управления разведки. Он действует для россиян, желающих сдаться в плен.

Исполнитель от лица генерала-лейтенанта, которого зрители поздравили с повышением громкими овациями, на русском языке обратился к слушателям из государства-агрессора: "В Украине действует государственная программа "Хочу жить". Обратившись на горячую линию, российские военнослужащие могут сдаться в плен. Более 22 тысяч россиян уже обратились на горячие линии, потому что у них в Украине есть только два пути: или стать хорошим русским, или пленным. Их будут содержать по Женеве (конвенция – ред.), они сохранят свою жизнь. Короче, русские, сдавайтесь!"

Во время этого спича второй солист дуэта Олег "Фагот" Михайлюта подсказал публике, что "хороший русский – это мертвый русский", а также показал три пальца, поднятых вверх, что символизируют трезубец.

Как писал OBOZREVATEL, ранее благотворительный концерт группы ТНМК состоялся в Праге. Неожиданно, в зрительном зале заметили новоизбранного президента Чехии Петра Павела. Подробности – в нашем материале.

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