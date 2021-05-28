Группа Rammstein сняла клип с плачущим Лениным, Красной площадью и Реввой. Видео

Популярная немецкая рок-группа Rammstein сняла новый клип, в котором появятся российский комик Александр Ревва в форме сотрудника КГБ и плачущий кровавыми слезами Ленин. Также фанаты увидят самого солиста коллектива Тилля Линдеманна на фоне Красной площади.

Соответствующий тизер опубликовал певец на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца). Так, судя по всему, ролик был снят в РФ.

Известно, что новая песня знаменитой группы называется Ich hasse Kinder, что в переводе означает "Я ненавижу детей". Премьера трека запланирована на 1 июня.

Пользователи сети очень удивились появлению Реввы в музыкальном клипе, а также многих заинтересовало, появится ли в ролике президент России Владимир Путин.

"Ревва в клипе Линдеманна – интересно", "Ну зачем Реввой портить?", "У меня тоже кровь из глаз брызнула, когда Ревву увидел", "Путин тоже будет сниматься?" – пишут люди в комментариях.

Коротко о знаменитостях:

Rammstein – немецкая метал-группа, образованная в январе 1994 года в Берлине. Музыкальный стиль группы относится к жанру индастриал-метала. Основные черты творчества: специфический ритм, в котором выдержана большая часть композиций, и эпатирующие тексты песен.

Александр Ревва – российский шоумен, комедийный актер, телеведущий, певец. Бывший игрок команды "КВН" "Утомленные солнцем". Резидент юмористического шоу "Comedy Club". Как певец выступает под псевдонимом Артур Пирожков.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, гитаристы легендарной рок-группы Rammstein Рихард Круспе и Пауль Ландерс публично поцеловались на сцене во время концерта на стадионе "Лужники" в Москве.