Группа MOZGI впервые в Украине выпустила клип с цифровыми героями. Видео

Популярная украинская группа MOZGI выпустила цифровой клип на песню letat.В нем музыканты стали digital-персонажами.

Премьера ролика состоялась в финале стрима на YouTube-канале коллектива: сначала зрители наблюдали за тем, как MOZGI "рубятся" в игру Counter Strike с популярными блогерами и киберспортивными талантами, а потом первыми увидели новый клип (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).

"MOZGI стали первыми, кто объединил мир шоу-бизнес, киберспорт и блогинг", – сообщает пресс-служба группы.

Вижуал к лид-синглу letat из альбома "КИЕВСТИЛЬ" разработал М1 Production. Для создания новой реальности использовали технологию Unreal Engine (впервые ее применяли во время трансляции онлайн-фестиваля Atlas Weekend в 2020 году).

Лидер группы MOZGI Алексей Потапенко (Потап) объяснил, как к ним пришла идея создания такого клипа.

"После того, как мы подружились с киберспортивных командой Navi, после опыта комментирования некоторых игр и разработанного М1 космического концерта, виртуальное стало для меня реальным. Я понял, что этот мир уже есть, что он рядом. Пообщавшись с Сергеем Перцевым, мы решили сделать – то новое, уникальное", – заявил он.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 18 марта, украинская певица Настя Каменских презентовала клип на песню "Девочки рулят". По словам артистки, этот трек – манифест всех отрывных девчонок.