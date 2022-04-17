Войска РФ нанесли ракетный удар по Лозовой на Харьковщине: детали

В воскресенье, 17 апреля, во второй половине дня российские оккупанты снова нанесли удар по ракетам по городу Лозовая в Харьковской области. К счастью, обошлось без жертв.

В то же время в результате обстрела была повреждена городская инфраструктура. Об этом в Telegram сообщил мэр Лозовой Сергей Зеленский (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Он уточнил, что почти все последствия атаки уже ликвидированы.

"Лозовая – это Украина. Слава Украине!" – подчеркнул городской голова.

Отметим, что после обстрела в горсовете Лозовой сообщали, что часть города и соседнее село остались без света. Энергетики работали над восстановлением электроснабжения.

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"Продолжаются ремонтные работы по восстановлению электроснабжения на Авиловской стороне Лозовой, в Панютино и части Катериновки. Энергетики разных подразделений прилагают максимум усилий, чтобы люди были со светом", – было сказано в сообщении.

Напомним, что ранее российские пропагандисты анонсировали новый удар по мирному населению Украины. Обстрел якобы готовился по станции Лозовой в Харьковской области, откуда происходит массовая эвакуация граждан.

Как сообщал OBOZREVATEL, всех жителей Лозовой в Харьковской области призвали срочно покинуть город. Мэр объяснил, что эвакуироваться нужно, потому что есть угроза ракетных и бомбовых ударов оккупантов по городу.