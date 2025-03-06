'Готовит особое шоу для России': бывший муж Карди Би Offset анонсировал концерт в Москве

Бывший муж и коллега репера Карди Би – Offset – решил заскочить в Москву с концертом 18 апреля. Вместе с артистом в Россию приедут его менеджер, диджей и техническая команда.

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По словам руководительницы агентства, организующего выступление, Анны Субчевой, Offset положительно относится к России и ее публике, поэтому охотно согласился на предложение выступить. Организаторы ожидают, что послушать репера придут более 7 тысяч россиян.

"Могу вам открыть занавес тайны: у него очень необычный технический райдер на этот раз. И мы предполагаем, что он готовит какое-нибудь особое шоу для России", – заявила Субчевская.

Билеты на концерт стартуют от 5000 рублей (2300 грн) за место в фан-зоне, а премиум-сегмент стоит 45 000 рублей (20 736 грн).

"Ребята, которые прилетают из Америки, остаются в диком восторге. Они очень любят нашу московскую архитектуру, им очень нравится гулять по городу. Ну а как, приехать в Москву и не сходить на Красную площадь? Такого не бывает", – размечталась руководительница агентства.

К слову, в прошлом месяце в Москву прилетал еще один американский рэпер – DaBaby. Сначала он колебался из-за критики в соцсетях, но, как уверяют организаторы, все опасения исчезли, как только он увидел приветственные плакаты в аэропорту.

Напомним, рэпер Offset, как и его бывшая жена Карди Би, не прочь поддержать россиян. Так, в 2023 году женщина устроила истерику из-за того, что США направляли финансовую поддержку Украине и Израилю. Она заявила, что, поскольку богатая и популярная, сокращение бюджета на ее жизнь не повлияет, но звезда якобы волнуется за родных, живущих в "очень грязном" Нью-Йорке.

Добавим, что это не первый раз опальная репер делает впечатляющие своим цинизмом заявления. За два дня до полномасштабного вторжения России в Украину американка, страна которой является членом НАТО, выдала, что не поддерживает военно-политический союз.

Исполнительница, состояние которой измеряется десятками миллионов долларов, утверждала, что мировые лидеры должны игнорировать агрессию РФ и беспокоиться о восстановлении экономики.

Ранее OBOZ.UA писал, что Карди Би в третий раз стала мамой, родив девочку. Всего несколько недель до этого артистка подала на развод с Offset, от которого у певицы двое малышей.

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