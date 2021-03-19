Гонщик подстроил "аварию", чтобы сделать девушке предложение. Видео

Профессиональный гонщик на горных велосипедах Бьенвенидо Агуадо из Мексики решил, что не хочет делать предложение как все, поэтому придумал кое-что поинтереснее. Парень "разбился" во время прыжка с трамплина.

Сделать задуманное смельчаку помогли друзья. Он заранее попросил их подготовить кольцо, а также в нужный момент отвлечь Марту, чтобы та ни о чем не догадалась. Об этом пишет Daily Mail (чтобы смотреть видео, проскролльте до конца страницы).

И когда девушка была занята чем-то своим, Бьенвинидо прыгнул с трамплина, в окружении друзей, которые его прикрывали, лег на землю и изобразил муки и серьезные травмы. Перепуганная Марта прибежала спасать возлюбленного, а тот в самый неожиданный момент вскочил и достал кольцо. Можно себе представить, насколько сильно девушка была поражена всем происходящим.

Источник сообщает, что первые слова невесты были нецензурными, что вполне логично. Зато через некоторое время она осознала, что произошло, и сказала долгожданное "да".

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