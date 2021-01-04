"Голос країни. Перезавантаження": дата премьеры, где смотреть и кто из звезд появится на кастингах
В воскресенье, 24 января, на телеканале "1+1" в 21:00 состоится премьера 11 сезона проекта "Голос країни". В шоу появится много известных украинских знаменитостей таких как муж Ольги Сумской Виталий Борисюк, Надежда Мейхер и многие другие.
Отметим, что судьями проекта стали Надя Дорофеева, MONATIK, Олег Винник и Тина Кароль. Об это OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе телеканала (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
Как стало известно, на "слепых прослушиваниях" споют фанат шоу из Китая и даже вокалист из Марокко.
Кроме того, судей поразит своим пением одесситка Ирина Ебралидзе, которая с детства дружит с украинской исполнительницей Мишель Андраде.
Также на шоу придут и опытные звезды. На сцену выйдут Надежда Мейхер и заслуженный артист Украины и муж Ольги Сумской Виталий Борисюк.
Стоит отметить, что зрителей ожидает сенсационное возвращение на большую сцену известного дуэта, поставленного на паузу.
Ведущими нового сезона проекта "Голос країни" станут Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая.
Напомним, "Голос країни" – украинское вокальное телевизионное шоу телеканала "1+1", адаптация оригинального формата The Voice of Holland. Шоу ориентировано на поиск профессиональных и непрофессиональных голосов. Его отличия от привычных вокальных телевизионных шоу: высокие требования к уровню вокала. Победитель "Голоса країни" получает квартиру в Киеве.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее победителем 10-го сезона проекта стал Роман Сасанчин из команды Тины Кароль.
Из-за грандиозного финала "Голоса країни-10" в сети вспыхнул скандал.
Назван полный список песен, которые исполнял Роман Сасанчин.
Финалист шоу "Голос країни-10" Сергей Роман презентовал свой первый клип на украинскую народную песню "Несе Галя воду".
Потап неоднозначно высказался о вокальных шоу после финала "Голосу країни".