Голливудский актер Гэри Синиз обратился к миру с призывом помочь Украине. Видео
Голливудский актер Гэри Синиз поддержал президента Украины, мэра Днепра Бориса Филатова и всех граждан Украины, кто борется за свободу своей страны в российско-украинской войне. В своем видеообращении звезда попросил оказать финансовую помощь военным и их семьям.
Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов на своей странице в Facebook.
"Как я уже обещал, продолжаю просить о помощи и моральной поддержке своих друзей по всему миру. После Роберта Патрика, видеообращение записал Гэри Синиз, лауреат "Золотого Глобуса", "Эмми" и номинант на "Оскар". Знаменитый лейтенант Дэн Тейлор из "Форрест Гамп". "Аполлон-13", "Зелёная миля", "Выкуп", "C.S.I.: место преступления Нью-Йорк". Все роли Гэри перечислить невозможно", написал мэр Днепра.
Борис Филатов поблагодарил Гэра Синиза и опубликовал реквизиты для тех, кто хочет помочь.
Реквізити /Account details:
Благотворительная организация "Благотворительный фонд "ТАПС"
Номер карты: 4246 0010 0000 8163
ЄДРПОУ/ДРФО 42297939, Днепропетровское РУ, МФО 305299
UA403052990000026007050317608
АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Назначение платежа: Благотворительный взнос
Details of the account of the Charitable organization
"Charity Fund "TAPS" (ESREOU: 42297939) for currency transactions in EUR:
Company Name: БФ TAПC БО / CO "CF"TAPS"
IBAN Code: UA713052990000026005050563498
Name of the bank: JSC CB "PRIVATBANK", 1D HRUSHEVSKOHO
STR., KYIV, 01001, UKRAINE
Bank SWIFT Code: PBANUA2X
Company address: UA 49000 DNIPRO Kharkivska, 3a
Account in the correspondent bank: 400886700401
SWIFT Code of the correspondent bank: COBADEFF
Correspondent bank: Commerzbank AG, Frankfurt am Main,
Germany
Account in the correspondent bank: 6231605145
SWIFT Code of the correspondent bank: CHASDEFX
Correspondent bank: J.P. MORGAN AG, FRANKFURT AM MAIN GERMANY
Details of the account of the Charitable organization
"Charity Fund "TAPS" (ESREOU: 42297939) for currency transactions in USD:
Company Name: БФ TAПC БО / CO "CF"TAPS"
IBAN Code: UA793052990000026002050304854
Name of the bank: JSC CB "PRIVATBANK", 1D HRUSHEVSKOHO
STR., KYIV, 01001, UKRAINE
Bank SWIFT Code: PBANUA2X
Company address: UA 49000 DNIPRO Kharkivska, 3a
Account in the correspondent bank: 001-1-000080
SWIFT Code of the correspondent bank: CHASUS33
Correspondent bank: JP Morgan Chase Bank, New York,USA
Account in the correspondent bank: 890-0085-754
SWIFT Code of the correspondent bank: IRVT US 3N
Correspondent bank: The Bank of New York Mellon, New York, USA
USDT
TFJoUJDwNiX79p16HptEJz9o9Nona9oXQZ
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