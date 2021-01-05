Голливудская звезда Эмма Стоун ждет первенца: в сети обнародовали фото

Голливудская кинозвезда Эмма Стоун, которая в сентябре прошлого года тайно вышла замуж за режиссера-телевизионщика Дэйва Маккэри, ждет ребенка.

Пара станет родителями впервые. В сети также обнародовали снимки беременной Стоун с заметно округлившимся животом. Об этом сообщает издание People.

О том, когда именно может появиться на свет ребенок, – неизвестно. Свою беременность Эмма Стоун тщательно скрывала на протяжении нескольких месяцев. Сама звезда пока отказывается от комментариев, но в ее окружении рассказали таблоидам, как себя чувствует актриса.

Беременная Эмма Стоун. Twitter Nympha

"Она кажется очень счастливой и очень взволнованной тем, что станет матерью – Эмма постоянно охает и воркует. Она выглядит великолепно, будто светится. Стоун остается очень активной и ежедневно занимается физическими упражнениями", – поделился источник с изданием.

Беременная Эмма Стоун. Twitter Nympha

Отметим, роман Стоун и МакКэри начался в декабре 2016 года. До этого Стоун встречалась со своим партнером по фильму "Новый Человек-паук" Эндрю Гарфилдом. В сентябре 2020 пара тайно обвенчалась в США.

Эмма Стоун и Дэйв МакКэри. PopCornNews

Эмма Стоун известна по таким голливудским лентам, как "Ла-Ла Ленд", "Бердмэн", "Отличница легкого поведения", "Новый Человек-паук", "Фаворитка" "Битва полов" и другим.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно у 52-летнего голливудского актера Джоша Бролина родилась дочь, которую назвали Чэпел Грейс Бролин. Это уже четвертый ребенок знаменитости.