Голлівудська зірка Емма Стоун чекає на первістка: в мережі оприлюднили фото

Олена Кордунова Люди 10:06, 5.01.2021 Оновлено: 10:15, 5.01.2021

Голлівудська кінозірка Емма Стоун, яка у вересні минулого року таємно вийшла заміж за режисера-телевізійника Дейва Маккері, чекає на дитину.

Пара стане батьками вперше. У мережі також оприлюднили знімки вагітної Стоун, на яких помітний круглий живіт. Про це повідомляє видання People.

Про те, коли саме може з'явитися на світ дитина, – невідомо. Свою вагітність Емма Стоун ретельно приховувала протягом декількох місяців. Сама зірка поки відмовляється від коментарів, але в її оточенні розповіли таблоїдам, як почувається актриса.

Вагітна Емма Стоун.
Twitter Nympha

"Вона здається дуже щасливою і дуже схвильованою тим, що стане матір'ю, – Емма постійно охає і воркує. Вона виглядає чудово, ніби світиться. Стоун залишається дуже активною і щодня займається фізичними вправами", – поділилося джерело з виданням.

Вагітна Емма Стоун.
Twitter Nympha

Зазначимо, роман Стоун і Маккері почався в грудні 2016 року. До цього Стоун зустрічалася зі своїм партнером із фільму "Нова Людина-павук" Ендрю Гарфілдом. У вересні 2020 пара таємно повінчалася в США.

Емма Стоун і Дейв Маккері.
PopCornNews

Емма Стоун відома за такими голлівудськими стрічками, як "Ла-Ла Ленд", "Бьордмен", "Відмінниця легкої поведінки", "Нова Людина-павук", "Фаворитка" "Битва статей" та іншими.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно у 52-річного голлівудського актора Джоша Броліна народилася дочка, яку назвали Чепел Грейс Бролін. Це вже четверта дитина знаменитості.

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