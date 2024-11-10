'Гнилых существ было много': звезда 'Крепостной', работавшая с российскими актерами, рассказала об отношении к ним

Украинская актриса Наталья Васько, которая снималась во многих российских кинолентах, таких как "Верни мою любовь", "Ради любви я все смогу", призналась, что негативно относится к коллегам из РФ. Она вычеркнула из своего наследия фильмы и сериалы, в которых играла роли вместе с россиянами.

Видео дня

Как говорит артистка в интервью "Апострофу", "хочется просто стереть все это, словно грязь с белой стены". Но кроме вышеупомянутых сериалов, она известна своим участием в таких украинских кинолентах: "Крепостна", "Круты 1918", "Віддана", "Дочки-матери" и многие другие.

"Вы знаете, не хочется даже употреблять это слово "коллег". Я для себя вычеркнула из списка все свои работы, где работала с россиянами. Хочется просто стереть все это, как грязь с белой стены, металлическим шпателем", – призналась она.

Звезда вспомнила, что после начала полномасштабного вторжения переосмыслила свое творчество и "просила прощения у своей страны" за работу в команде с россиянами. Однако она еще до этого устраивала на съемочных площадках "свой маленький майдан".

Не знаю, оправдывает ли меня то, что почти всегда пыталась не позволять унижать себя как украинку. Не молчала, когда очередная "звезда" начинала выражать свое "фе", чтобы я не говорила "этой некрасивой речью". Таких гнилых существ было много в моей кинобиографии, и, поверьте, я не молчала в ответ. Именно это я и называю "мой маленький майдан". Жаль, что те, кто были свидетелями таких ситуаций, молчали себе в "платочек", а потом тихонько на ушко говорили, что соглашаются и поддерживают меня. Знаете, что самое отвратительное в этом было – вот это "тихо, на ушко", – добавила Наталья Васько.

Она, как многие другие артисты, пыталась достучаться до россиян в начале великой войны, но все попытки оказались напрасными. Актриса вспоминает, потом обращалась к украинским коллегам, которые делали то же, и просила их не "рваться с кожи", потому что понимала, что это бесполезно.

В частности, Васько напомнила, что в свое время украинские актеры находились в своеобразном "психологическом шпагате", когда снимались в Украине в российских фильмах.

"Страшно и странно, что на своей земле разговаривая на украинском, ты почти всегда был в катастрофическом меньшинстве. Украинские актеры долгие годы находились в так называемом "психологическом шпагате". Проекты, казалось бы, украинские, снимаются в Украине, но почему-то на русском, с российскими актерами в главных ролях… Каким горем теперь все это обернулось", – отметила она.

Ранее Наталья Васько признавалась OBOZ.UA, что готовилась к войне еще за полгода до вторжения и очень злилась на тех украинцев, которые не воспринимали серьезную угрозу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!