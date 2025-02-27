'Зачем вы уничтожали Донбасс?' Тамара Яценко рассказала о звонках родственников из РФ и встрече с российскими актерами, которые просили денег

Народная артистка Украины Тамара Яценко рассказала о родственниках из России, которые родились и и выросли под Киевом, однако с началом кремлевской агрессии охотно подверглись пропагандистским нарративам. Актриса говорит, что с тех пор родниться с ними украинская родня прекратила.

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Об этом Тамара Яценко рассказала в интервью OBOZ.UA. Артистка, в свое время тоже проживавшая в РФ, где училась в одном из театральных вузов, вспомнила также свой опыт общения с россиянами.

"У нас есть в России родственники со стороны невестки, жены моего брата. Они родились и выросли здесь, а со временем переехали, – рассказывает Тамара Яценко. – Невестка звонила по телефону в начале вторжения, и началось: "Зачем вы уничтожали Донбасс?" С тех пор общаться с ними перестали. Тем временем война унесла жизнь моего брата. Он очень волновался из-за всех трагических событий, все время сидел в новостях – сердце не выдержало, хотя даже 70 лет не было. Сейчас езжу на гастроли с его дочерью – она тоже актриса".

Артистка также вспомнила времена своей жизни в РФ во время учебы в театральном вузе: "Когда жили в студенческом общежитии, мне родители из Киева на поезде все время передавали сумки с продуктами – просто неподъемные. Я распаковывала, щедро делилась. А когда соседкам какое-то варенье из дома передавали, они его ныкали, не угощали. Эта гниль – она у них сидит уже давно. А еще наглая беспардонность. Поставишь кипятильник в кружку, чтобы вскипятить воду для чая, а через минуту там уже чьи-то бигуди "варятся".

Тамара Яценко говорит, что лет 15 назад получила приглашение от сокурсников приехать на вечер выпускников в Москву: "Встретились с педагогами, а потом нам организовали ужин в одном из ресторанов. Так несколько сокурсников подошли, чтобы попросить у меня деньги. Мы же все складывались. И я за них заплатила". Актриса говорит, что средства ей никто так и не вернул: "Да нет, это же россияне!"

Полное интервью с Тамарой Яценко читайте здесь.

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