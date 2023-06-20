'Глубоко ошибалась': актер Галкин злостно высказался о Пугачевой, заявив, что она сама объявила себя элитой

Российский актер Борис Галкин уверен, что Алла Пугачева уже давно не является для публики артистом, на которого хочется ровняться. Он пренибрежительно относится к вокалистке, утверждая, что на нее не нужно тратить своего времени. Фанат Путина до сих пор не понимает, почему российская аудитория уделяет ей столько внимания.

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Как пишут пропагандистские СМИ, Борис Галкин поставил под сомнение талант Примадонны, сказав, что она сама провозгласила себя элитой. Звездная семья якобы каждый день создает информационные поводы, чтобы про нее продолжали говорить.

"Пугачева думала, что она незаменима для России. Глубоко ошиблась. Да много чести ей время уделять. Мне даже говорить о ней не хочется, простите. Эти пузыри популярки, которые с каждым днем все более и более пухнут, то в связи с одним, то в связи с другим, то со скандалом, то с рождением, то с переездом, то с продажей своего замка. Да надоело, е-мое! Ну что у нас, других тем нет?", – выдал о своей соотечественнице актер.

Приверженец политики кремлевского фюрера считает, что на Максима Галкина, Аллу Пугачева, а также Андрея Макаревича повлияла "украинская пропаганда". Он подчеркнул – о предателях родины противно говорить.

"Понимаете, Пугачева и Макаревич – они же сами себя объявили элитой. Они сами решили так. А если посмотреть по правде, ну какая они культурная элита? Не хочу даже о них говорить. Честное слово, когда чистое эфирное пространство занято этой лабудой проэстрадной – противно", – "накинулся" на россиян Галкин.

Напомним, после начала полномасштабного вторжения РФ, Галкин откровенно сказал, что поддерживает Владимира Путина и доверяет его решениям. А война с Украиной была продиктована сложившейся политической ситуацией.

"Просто я уже в том возрасте, когда могу позволить себе говорить прямо. Поэтому, отвечая на вопрос, поддерживаете ли вы решение Путина, я скажу: я – за президента". Верю в его дальновидность и в то, что, вступая в войну, он прежде всего защищал народ и его целостность. Я поддерживаю народ Луганской и Донецкой республик! Сердцем и душой я с вами!", – заявил звезда "Отставника".

Как недавно писал OBOZREVATEL, предательница Регина Тодоренко поделилась планами, которые стали неожиданностью для украинцев. Ведущая родом из Одессы, которая живет с россиянином и поддерживает кровавую политику страны-агрессора, хочет приехать на Родину. Все подробности читайте по ссылке.

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