Глаз не отвести? Как выглядят дети самых красивых пар Голливуда. Фото

Герои нашей подборки не только популярны и талантливы, но и очень привлекательны. Так как яблоко от яблони недалеко падает, Риз Уизерспун, Шакира, Ванесса Паради, Крисси Тейген и Блейк Лайвли подарили своим возлюбленным не менее красивых детей.

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OBOZREVATEL расскажет, как живут и чем занимаются потомки всем известных звезд Голливуда. Даже самые юные наследники селебрити уже успели покорить миллионы сердец (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

1. Райян Филипп и Риз Уизерспун

С 1999 по 2008 года звездная блондинка Риз Уизерспун была замужем за Райаном Филлиппом. В этом браке она подарила любимому двоих детей – дочь Аву Элизабет Филлипп (род. 9 сентября 1999 года) и сына Дикона Риза Филлиппа (род. 23 октября 2003 года). Наследница работает моделью и очень похожа на Риз, а вот парень перенял больше папиных генов. Он всерьез увлекся музыкой и даже выпустил первый сингл, записанный совместно с исполнительницей Ниной Несбитт.

2. Джонни Депп и Ванесса Паради

Голливудская пара в браке родила двух прекрасных потомков – дочь и известную актрису Лили-Роуз и сына Джека. В свои 24 года девушка не только успела построить успешную карьеру в кинематографе, но и стать лицом знаменитого французского бренда Chanel. Что касается 20-летнего Джека, про него известно не так много информации. Парень не стремится быть популярным. В отличие от родителей, он увлекается музыкой и рисованием. В свое время актер в честь рождения Деппа-младшего сделал татуировку на правой руке в образе воспарившей к небу птицы с подписью "Джек". Говорят, что он – копия своего отца в молодости.

3. Шакира и Жерар Пике

Измену Жерара Пике сейчас обсуждает весь мир. А ведь звезда мирового футбола прожил с колумбийской певицей 12 лет. Во время отношений у экс-возлюбленных родилось двое наследников – сыновья Милан и Саша. Они, как и папа, уверенно гоняют мяч по полю, радуя родственника.

4. Джон Ледженд и Крисси Тейген

Американский певец, обладатель премий "Грэмми", "Оскар", "Тони" и "Эмми" Джон Ледженд 14 сентября 2013 года женился на модели и телеведущей Крисси Тейген. До свадьбы пара встречалась 6 лет. Супруги воспитывают две дочери – Луну Симону Стивенс (род.14 апреля 2016 года), Эсти Максин Стивенс (род.13 января 2023 года) и сына Майлза Теодора Стивенса (род.16 мая 2018 года). Как известно, попытки Крисси зачать ребенка оказались тщетными, потому пришлось прибегнуть к помощи ЭКО. Двое старших детей обожают музыку и пение отца.

5. Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли

Брак этих знаменитостей считается самым крепким в Голливуде. Лайвли замужем за Рейнольдсом с 2012 года и родила актеру четверых дочерей. Однако завеса секретности не позволяют никому узнать, как растут малышки.

Как недавно писал OBOZREVATEL, "вечный холостяк" Леонардо Ди каприо вновь начал ухаживать за своей давней подругой, российской моделью Ириной Шейк. Они вместе появились в Каннах на дни рождении Наоми Кэмпбелл. Все подробности читайте по ссылке.

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