Главред российской газеты передал на аукцион Нобелевскую медаль, чтобы помочь украинским беженцам

Анна Кравчук
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Главред российской газеты передал на аукцион Нобелевскую медаль, чтобы помочь украинским беженцам
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Главный редактор оппозиционного, либерального российского издания "Новая Газета" Дмитрий Муратов, который в 2021 году стал лауреатом Нобелевской премии мира, продаст почетную медаль, чтобы помочь украинским беженцам. Золотую награду журналист планирует выставить на аукцион.

Решение Муратов принимал не самостоятельно, а с разрешения сотрудников "Новой Газеты". На сайте журналисты разместили перечень проблем, которые возникли из-за войны России против Украины и требуют немедленного решения.

Главред и его коллеги призвали прекратить огонь, обменять пленных, возвратить тела погибших, дать гуманитарные коридоры и помощь и обеспечить беженцев.

"Мы можем поделиться с мирными беженцами, ранеными и больными детьми, которые нуждаются в срочном лечении, тем, что тебе дорого и имеет цену для других. "Новая газета" и я решили передать Нобелевскую медаль премии мира 2021 года в фонд помощи украинским беженцам. Их уже свыше 10 миллионов", – сообщил Дмитрий Муратов.

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Дмитрий Муратов продаст Нобелевскую медаль в пользу украинских беженцев

Он также обратился с просьбой откликнуться аукционные дома, которые смогут выставить на торги известную всему миру награду.

Отметим, Муратов получил Нобелевскую премию мира в октябре 2021 года, совместно с филиппинской коллегой Марией Ресса. Журналисты были награждены "за усилия по защите свободы мнений, которая является условием для демократии и мира".

Как писал OBOZREVATEL ранее, известная американская пара, актеры Мила Кунис и Эштон Катчер, которые ранее заявляли, что собирают 30 миллионов долларов на гуманитарную поддержку Украины, а сами пожертвовали $3 миллиона, рассказали в видеообращении, что цель почти достигнута. Знаменитости меньше чем через неделю собрали 20 миллионов долларов для помощи украинцам.

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