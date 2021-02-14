Герцог из 'Бриджертонов' встречается с писательницей: СМИ показали избранницу актера

Звезду сериала "Бриджертоны", который сыграл в ленте герцога Гастингса, Реге-Жан Пейдж застукали за объятиями с возлюбленной в Лондоне.

Как пишет Daily Mail, Пейдж был замечен в компании писательницы и футболистки Эмили Браун. На фото, опубликованных зарубежным изданием, звезда "Бриджертонов" нежно обнимал девушку на улицах Лондона.

Также уточняется, что пара уже продолжительное время встречается. Они даже приобрели дом в Лондоне в феврале прошлого года, через несколько месяцев после окончания съемок сериала "Бриджертон".

Стоит отметить, что сериал "Бриджертоны" установил абсолютный рекорд Netflix по количеству просмотров. Так, за первые 28 дней после премьеры его посмотрели более 82 миллионов зрителей. Кроме того, эта кинолента вошла в десятку лучших сериалов во всех странах, где поддерживается платформа Netflix, кроме Японии.

Напомним, "Бриджертоны" – романтическая драма, основанная на серии книг писательницы Джулии Куин. Шоу рассказывает историю семьи из высшего общества Лондона эпохи Регентства. Создателем сериала является Крис Ван Дьюсен, ранее работавший над проектом "Анатомия страсти". Премьера сериала состоялась 25 декабря 2020 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были раскрыты главные секреты съемок сексуальных сцен в сериалах "Бриджертоны" и "Нормальные люди".