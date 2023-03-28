Герой мема ''Це мерзость'' рассказал о самом страшном дне на фронте: валили из танка и написали, что я погиб

Герой мема "це реально мерзость", а ныне старший стрелок и парамедик в 68-й Отдельной егерской бригаде Иван Мартынов рассказал о худшем дне на передовой. 30-летний воин официально служит в рядах ВСУ с 2016 года, однако всего несколько месяцев назад испытал наибольший страх.

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Речь идет о конце 2022 года. Деталями герой поделился в интервью "Украинскому свидетелю" на YouTube (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В один из дней на передовой Мартынова с собратьями начали обстреливать из танков. К счастью, украинские воины не потеряли никого, однако сильно испугались и начали примиряться со смертью.

"Когда начали крепко валить по позициям по танчика. Слава Богу, все обошлось. Я только вечером понял, что произошло. Так нас поежачило. Самое страшное думать: "Летит – лети. Только бы не мучиться", – поделился герой.

В тот же день бойцы показали ему фейковую новость о том, что воин якобы погиб на Запорожском направлении. Информация быстро разлетелась в сети, поэтому Иван Мартынов вынужден был опровергать ее.

"В тот день, когда нас обстрелял танчик, мне ребята показали меня... Представь как мне, я с чуваками на работе, приезжаем, и такая картина – похоронили. Был и быстро исчез. И я понимаю, что дело дрять и надо всем звонить. Я уже там и кричал, и матерился. Мне повезло, что перед тем я говорил с братом и переписывался с дядей. Папа сначала разволновался, но дали знать, что все хорошо. Для меня это неудачная шутка", – сказал военный.

Иван Мартынов до сих пор не понимает, кто и для чего вбросил фейк. Он подозревает, что так хотели подорвать боевой дух украинцев или пропиартиться.

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