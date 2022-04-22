'Герои нужны живыми!' Огневич обратилась к Зеленскому, Эрдогану и Джонсону из-за ситуации в Мариуполе

Украинская певица Злата Огневич обратилась к лидерам Украины, Турции, Великобритании и других стран с просьбой как можно быстрее помочь заблокированным мариупольцам и раненым бойцам. Звезда призвала Владимира Зеленского, Реджепа Эрдогана, Бориса Джонсона, а также влиятельнейших политиков цивилизованных государств посодействовать деблокаде.

Исполнительница сравнила трагедию в Мариуполе с кино, за которым наблюдает весь мир, однако не оказывает необходимую помощь. Эмоциональное сообщение появилось на ее странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Я не могу спокойно жить, зная и понимая тот факт, что сейчас, вот в эту минуту, в Мариуполе умирают люди от голода, тяжелых ранений и постоянных обстрелов. Это что – кино такое, которое все смотрят и ждут, чем все закончится?" – спросила артистка.

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Огневич призвала украинских и мировых лидеров спасти заблокированных горожан и раненых бойцов из-под обстрелов, где они выживают почти два месяца.

"Они не заслуживают этого ада! Бл*ть! Их нужно немедленно спасать! Если уже прямым текстом сказали, что не будет деблокады – тогда спасайте! Посылайте корабли, обращайтесь к мировым лидерам", – говорится в сообщении.

Певица подчеркнула, что деблокада Мариуполя или успешные гуманитарные коридоры сделают правительство героями в глазах пострадавших от войны людей, ведь они ежедневно верят и ждут спасения.

"Спасите жизнь сотен людей, я умоляю. Герои нам нужны живыми! Семьи ждут своих родных, любимых. Только вы, уважаемое руководство, можете это сделать", – закончила звезда.

Злата Огневич отметила многих мировых лидеров, среди которых президенты США, Турции, премьер-министр Великобритании и даже Папа Римский.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне оккупанты сорвали эвакуацию гражданского населения из окруженного Мариуполя. Захватчики открыли огонь по месту посадки людей на автобусы.