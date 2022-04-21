Оккупанты обстреляли место сбора людей в Мариуполе и сорвали эвакуацию

Российские оккупанты в четверг, 21 апреля, сорвали эвакуацию гражданского населения из окруженного Мариуполя. Они обстреляли место, где люди ждали автобусы.

Об этом сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук на своем канале в Telegram. По ее словам, из-за обстрела со стороны россиян коридор пришлось закрыть.

"Дает надежду тот факт, что вчера люди впервые уехали из Мариуполя в Запорожье напрямую (речь идет о тех четырех автобусах, которые вчера выехали из Мариуполя). Просим прощения у мариупольцев, которые сегодня не дождались эвакуации. Возле точки сбора начался обстрел, из-за чего коридор пришлось закрыть", – сообщила Верещук.

Видео дня

Министр добавила, что украинские власти не будут оставлять попыток спасти мариупольцев из окруженного оккупантами города. В то же время она подчеркнула: со стороны россиян все происходит очень сложно, хаотично, медленно и, конечно, нечестно.

"Дорогие мариупольцы, знайте: пока у нас будут хоть какие-то возможности, мы не оставим попыток вытащить вас оттуда! Держитесь!" – написала Верещук.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 апреля из Мариуполя по гуманитарному коридору удалось выехать четырем эвакуационным автобусам. Они заночевали в Бердянске и 21 апреля прибыли в Запорожье.