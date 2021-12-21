Генпродюсер YUNA ответил на претензии Тины Кароль

Генеральный продюсер ежегодной музыкальной премии YUNA Павел Шилько ответил на недовольство Тины Кароль из-за того, что ее не отметили в номинации "Лучшее концертное шоу". Он заявил, что ее выступление не соответствовало регламенту.

Такой комментарий Павел дал журналистам издание KП в Украине. По словам генпродюсера, шоу исполнительницы на Atlas Weekend в этом году не могут оценить, ведь экспертный совет принимает во внимание только концерты вне фестивалей (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Павел призвал обратиться к официальному регламенту YUNA, опубликованному на сайте музыкальной премии.

"Один из пунктов раздела 3, посвященный номинации "Лучшее концертное шоу", говорит: "В категории могут быть номинированы сольные (не фестивальные) музыкальные концерты и шоу украинских артистов, состоявшиеся в период, указанный в пункте 2, и на которые осуществлялась продажа билетов". Шоу Тины было частью фестиваля Atlas Weekend и проходило в бесплатный день, поэтому, согласно нашим правилам, не может претендовать на победу в этой номинации", – говорится в сообщении.

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Кроме того, процедура отбора артистов в указанной номинации отличается от других тем, что претенденты подбираются не на основе топ-100 ротаций национальных радиостанций и музыкальных телеканалов за отчетный год YUNA, а на основе анализа событий концертного рынка Украины оргкомитетом и Экспертным советом.

"Все ключевые выступления украинских музыкантов, у которых есть существенная шоу-составляющая и подходящие под прописанные в регламенте критерии отбора, включаются оргкомитетом в список, который дополняет/изменяет и в итоге утверждает Экспертный совет", – заключил Шилько.

Напомним, что украинская певица Тина Кароль осталась недовольна решением экспертов музыкальной премии нынешнего года, ведь ее отметили лишь в одной номинации. В 2021 году исполнительница претендует на звание "Лучшая артистка года".

Несмотря на это, Тина заявила, что судьи должны были принять во внимание ее альбомы, музыкальные видео и концертные программы. Поэтому она иронически высказалась в адрес YUNA, написав, что "творчество вне номинации".

Коротко о звезде:

Тина Кароль – украинская певица и актриса, телеведущая, общественная деятельница. Народная артистка Украины. С песней "Show me your love" представляла Украину на "Евровидении 2006", где заняла седьмое место. Входит в ста самых влиятельных женщин Украины по версии журнала "Фокус". "Самая популярная женщина Украины" по версии компаний Google и Яндекс.

OBOZREVATEL также рассказывал о том, как организаторы премии отреагировали на критику Тины Кароль и Анны Тринчер. Павел Шилько дал эксклюзивный комментарий по поводу скандала вокруг YUNA.