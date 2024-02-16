Геннадия Хазанова в России заподозрили в 'скрытой поддержке Украины': Z-патриоты потребовали проверить его на дискредитацию армии РФ

Известный советский и российский актер, юморист и телеведущий Геннадий Хазанов попал в немилость Z-патриотов. После продолжительного пребывания за границей артист вернулся в Москву с концертами. Впрочем, активисты движения "Ветераны России" требуют отмены выступлений, а также обратились к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой проверить звезду на "дискредитацию армии РФ".

Причиной всех "бед" стало видео, которое обнародовал Хазанов из-за границы в декабре 2023 года. Россияне увидели в нем "скрытую поддержку Украины". Об этом пишут пропагандистские СМИ.

Так, в ролике актер цитирует писателя Льва Толстого и говорит следующее: "Война – такое несправедливое, плохое дело, что воюющие пытаются заглушить в себе голос совести. Патриотизм является ничем иным для правителей, как орудие для достижения властолюбивых и корыстных целей. А для управляемых – отречение человеческого достоинства, ума, совести и рабское подчинение себя тем, кто во власти. Патриотизм является рабством. Из-за него, патриотизма, а также собственного невежества люди превращаются в послушных рабов, которые слепо идут убивать и умирать!"

Для фанатов Путина и террористической войны эти слова стали красной тряпкой. Выходит, что именно их актер назвал рабами, хотя стоит отметить – Хазанов никак не упоминал Украину или политику действующего президента-диктатора.

Впрочем, граждан страны-террористки это не остановило. Они выступили с требованием не пускать звезду в Россию и в срочном порядке проверить его слова на "дискредитацию русской армии". Очевидно, правоохранители не нашли в высказываниях Хазанова чего-то провокативного, так что его концерт 15 февраля состоялся.

Также 16 февраля в пропагандистских СМИ опубликовали комментарий Хазанова касательно его "эмиграции" из страны. Артист заверил, что никуда переезжать не собирается, а за границей бывает якобы лишь в рамках отпуска.

"Нет, я уезжаю, когда у меня каникулы, и возвращаюсь. А куда ж я собираюсь эмигрировать? Я работаю", – заявил "неоднозначный" актер.

Добавим, что Хазанов в 1996 году стал доверенным лицом первого президента России Бориса Ельцина, а в 2012-м – доверенным лицом Владимира Путина, который на тот момент переизбирался на третий срок. С кремлевским вождем он много лет поддерживал дружеские, насколько это вообще возможно по отношению к Путину, отношения.

Как писал OBOZ.UA ранее, российский певец Александр Малинин, получивший в 2004 году звание народного артиста Украины, попал в скандал после своего выступления в Саратове. Перед концертом местные чиновники договорились с исполнителем романсов, что тот со сцены публично поддержит так называемую спецоперацию и оккупантов. Малинин пообещал выполнить условия, но не сделал этого. Масла в огонь подлило видео, которое артист обнародовал на фоне скандала. Z-патриоты увидели в нем сине-желтое знамя. Все подробности – в материале.

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