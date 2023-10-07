Где сейчас и как изменилась украинская модель Playboy Инна Белоцерковец, потерявшая глаз из-за России. Фото и видео

Хирург, модель и телеведущая, жена и многодетная мама Ирина Белоцерковец, едва не погибшая в результате российского обстрела, вернулась в Украину после операций в Германии и строит свою жизнь заново.

Она возобновила модельную деятельность, стала лицом Playboy и ободряет украинских воинов на передовой. С украинкой пообщались журналисты шоу "Ранок вдома" и канала "Крым. Реалии" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В 2014 году Ирина Белоцерковец была вынуждена бежать из родного Севастополя после оккупации Крыма Россией. А уже 26 февраля 2022 года украинка пыталась эвакуироваться из охваченной войной Киевской области, но вблизи Ирпеня террористы обстреляли ее авто с детьми в салоне.

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Украинка перенесла несколько месяцев лечения и реконструктивные операции в Германии, где ее лицо собирали по частям. По возвращению в Украину в сентябре 2022 года она стала символом несокрушимости и героиней выпуска "Женщины остаются сильными".

Хотя модель нашла в себе силы вернуться в Киев, ее лечение еще не окончено. Потеря глаза, по ее словам, это одна из незначительных проблем, ведь после ранения врачам пришлось с помощью металлической сетки восстанавливать цельность черепа украинки.

Сейчас она испытывает головные боли, болезненную реакцию на изменение погоды, необычные ощущения в лице, головокружение и другие последствия.

"Мне было тяжело принять себя, свое состояние, внешний вид. Я резко состарилась лет на 10. Такое пережить – это боль и стресс. Мне не хотелось себя показывать. Но через год что-то во мне открывается – я снова живу", – рассказала украинка о своих чувствах по возвращении.

Сначала о том, что модель стала вдохновением многих подписчиков, она узнала от знакомых. Это подбодрило украинку, которая уже к тому времени вернулась к спортивным занятиям, поэтому она решила поделиться своим опытом с читателями Playboy и поддержать пострадавших от российской агрессии сограждан.

Уже сегодня уроженка Севастополя ведет медийную деятельность, дает интервью, заботится о своем теле и поддерживает военных на передовой.

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