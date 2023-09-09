Где сейчас Ассоль, которая пела 'Моя мама лучшая на свете', что она говорит о войне и как потерялось ее свадебное платье за $26 тысяч

Украинская певица родом из временно оккупированного Донецка Екатерина Тараненко, известная ранее под сценическим именем Ассоль, а с недавних пор – SWOIIA, активно занимается творчеством и помогает Украине. Свою популярность она приобрела еще в детстве, а затем стала участницей многих украинских телешоу.

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С началом полномасштабной войны Екатерина Тараненко направила силы на волонтерство и информационную поддержку родной страны. OBOZREVATEL расскажет, почему фанаты могли "потерять" певицу, где она сейчас, и вспомнит историю с утраченным свадебным платьем за $26 тысяч (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Свое сценическое имя Ассоль выбрала еще в раннем детстве. Многие годы ее знали именно под ним. Среди хитов звезды "Моя мама", "Save It", "Корабли" и т.д.

В 2012 году она участвовала в кастинге третьего сезона талант-шоу "X-Фактор", в 2016 – в "Голосе страны", а в 2020 пыталась пройти Нацотбор на Евровидение. Однако победу певица нигде не одержала.

19 сентября 2019 года звезда вышла замуж за бизнес-аналитика Артема Тараненко. Платье, в котором исполнительница пошла под венец, было сшито по заказу в Лондоне. Из-за веса наряда – 23 кг – произошел досадный инцидент.

Его не смогли прислать пассажирским рейсом, как этого ожидала знаменитость, поэтому багаж пришел позже. Некоторое время перед свадьбой артистка была уверена, что авиакомпания потеряла ее платье за 26 тысяч долларов. Однако впоследствии наряд вернули и церемонию удалось спасти.

На старой странице исполнительницы в Instagram посты датируются от 8 марта 2022 года. Что произошло с другими фото звезды – неизвестно. С начала полномасштабного вторжения артистка заявила своим подписчикам из РФ, что Россия с 2014 года оккупировала ее дом – Донецк.

Ассоль направила силы на волонтерство. В частности, выбрала направление помощи животным. Она неоднократно заявляла, что горда быть украинкой, но геолокацию – Киев – обозначила только в августе 2023 года.

Тогда же она заявила об изменении сценического имени на SWOIIA и анонсировала новую песню – "Сестра". В клипе снялись украинки, причастные к военному делу. За две недели "гимн-манифест сильных украинских женщин" собрал более 200 тысяч просмотров и много положительных комментариев.

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