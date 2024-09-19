Где сегодня Виктор Андриенко, подаривший украинцам 'Шоу долгоносиков' и работавший в России

Сегодня, 19 сентября, актеру и режиссеру Виктору Андриенко, подарившему соотечественникам юмористическую телепередачу "Шоу долгоносиков", исполнилось 65 лет. Заслуженный артист Украины родился в Запорожье, где начал свой творческий путь.

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До начала войны в 2014-ом знаменитость часто работал в России, однако после террористических действий страны-агрессора полностью вернулся на Родину. Звезда признался: два года тому назад его жизнь и взгляды кардинально изменились. Несмотря на то, что у актера было много возможностей выехать за границу, остается в Украине. Об этом знаменитость рассказал в своем интервью для проекта "Наедине".

"Я всегда все планировал. Но 24 февраля, когда я должен был в Харькове раздавать незрячим и слабовидящим детям книги "Легенды волшебного леса" на языке Брайля и дарить свой экземпляр легенд, этого не произошло", – поделился культурный деятель.

Виктор Андриенко по собственному опыту понял, что люди находятся там, где должны быть. Это явилось основной причиной, почему он остался на Родине.

"У меня много было предложений от близких друзей уехать в Чехию, Америку, Берлин, Австралию. Однако я отказался. Зачем? Ты здесь должен быть. Мне кажется, так надо было", – высказался режиссер.

Артист признается, какой-то голос внутри принципиально заставил его выбрать этот путь и оставаться в Украине.

Творческая деятельность Виктора Андриенко началась в родном Запорожье. Там он работал старшим монтировщиком сцены в областном музыкально-драматическом театре, после чего решил получить профессиональное образование. В 1980 году окончил Киевский театральный институт имени Ивана Карпенко-Карого.

Ранее в интервью для OBOZ.UA Виктор Андриенко рассказал о кино во время войны, своих коллегах из "Шоу долгоносиков" и переписке с мужем Русланы Писанки.

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